Некоторым застрявшим на белорусско-литовской границе фурам разрешили выехать через Латвию

Опубликовано: 13.11.2025 13:26 , Обновлено: 13.11.2025

Часть фур, застрявших на белорусско-литовской границе Беларуси и Литвы, разрешили в порядке исключения выехать из страны через погранпункты на латвийском участке границы и проследовать в Литву по территории соседнего государства. Об этом объявили в Министерстве транспорта Узбекистана.

Именно для перевозчиков из этой страны, чьи грузы направлялись в Литву, сделали исключение, согласно заявлению Минтранса Узбекистана.

Министерство транспорта Узбекистана и Международная ассоциация автомобильных перевозчиков (AIRCUZ) сформировали рабочую группу, в которую вошли представители посольств и профильных ведомств Латвии и Беларуси. Стороны договорились о выдаче разрешений для узбекских перевозчиков на продолжение транзитного движения через территорию Латвии.

Как пояснил портал Office Life, транзитные разрешения будут выдавать прямо на границе Беларуси с Латвией с 12 по 15 ноября и на границе Латвии с Литвой — с 13 по 15 ноября. Если граница Беларуси и Литвы останется закрытой, начиная с 17 ноября узбекским перевозчикам, доставляющим грузы в европейском направлении, будут выдавать латвийские разрешения на основании заявлений, поданных через систему E-Permit.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях Министерство иностранных дел Литвы пригрозило продлить действующее закрытие границы с Беларусью, а также принять “дополнительные меры”.

МИД Литвы пригрозил продлить закрытие границы с Беларусью и принять «дополнительные меры»