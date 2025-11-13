Некоторым застрявшим на белорусско-литовской границе фурам разрешили выехать через Латвию
Часть фур, застрявших на белорусско-литовской границе Беларуси и Литвы, разрешили в порядке исключения выехать из страны через погранпункты на латвийском участке границы и проследовать в Литву по территории соседнего государства. Об этом объявили в Министерстве транспорта Узбекистана.
Именно для перевозчиков из этой страны, чьи грузы направлялись в Литву, сделали исключение, согласно заявлению Минтранса Узбекистана.
Министерство транспорта Узбекистана и Международная ассоциация автомобильных перевозчиков (AIRCUZ) сформировали рабочую группу, в которую вошли представители посольств и профильных ведомств Латвии и Беларуси. Стороны договорились о выдаче разрешений для узбекских перевозчиков на продолжение транзитного движения через территорию Латвии.
Как пояснил портал Office Life, транзитные разрешения будут выдавать прямо на границе Беларуси с Латвией с 12 по 15 ноября и на границе Латвии с Литвой — с 13 по 15 ноября. Если граница Беларуси и Литвы останется закрытой, начиная с 17 ноября узбекским перевозчикам, доставляющим грузы в европейском направлении, будут выдавать латвийские разрешения на основании заявлений, поданных через систему E-Permit.
Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях Министерство иностранных дел Литвы пригрозило продлить действующее закрытие границы с Беларусью, а также принять “дополнительные меры”.
МИД Литвы пригрозил продлить закрытие границы с Беларусью и принять «дополнительные меры»