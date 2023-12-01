Негласный контроль за "внешним видом"? ГАИ объявила о рейдах на дорогах Беларуси и провела зимний эксперимент

Опубликовано: 01.12.2023 20:14 , Обновлено: 01.12.2023

ГАИ по всей Беларуси традиционно запланировала на выходных различные усиления патрулей, рейды и повышение внимания. Однако в одной из областей пообещали ещё и контроль за внешним видом некоторых автомобилей. Зачем?

Так, на Гродненщине с пятницы по воскресенье объявили о рейдах по всем местным дорогам и трассам республиканского значения. Помимо ставшего обычным усиления внимания к нарушителям, пьяным и бесправникам, там пообещали уделять внимание “контролю за эксплуатацией грузовой техники и пассажирского транспорта на линии в части соответствия их внешнего вида, технического состояния, а также наличия разрешения на допуск к участию в дорожном движении”.

[info_b]В ГАИ Гродненской области признались, что в “период отработки” будут вести негласный и смешанный контроль.[/info_b]

В Минске же сотрудники ГАИ про рейды не упоминали, но зато решили принять “дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности в выходные дни”.

“В выходные дни наряды ДПС, а также иные службы милиции общественной безопасности будут приближены к увеселительным заведениям, объектам торговли, а также местам массового отдыха граждан”, - заявили в УГАИ Мингорисполкома.

“С сегодняшнего дня Госавтоинспекция начинает привлекать к ответственности водителей, которые ездят на летней резине”, - предупредили в ведомстве.

Профилактика по всей Беларуси

Не забывайте, что ГАИ проводит вплоть до 5 декабря “республиканскую профилактическую акцию”, призывая водителей «менять свой стиль на зимний”.

Впрочем, профилактикой тут не обойдется. Ведь в ее ходе сотрудники ГАИ будут проверять машины белорусов на соответствие правилам вождения зимой. Естественно, посмотрят и на резину.

Что за эксперимент?

Если вас не пугают штрафы “за лето”, то посмотрите видео эксперимента, который устроили сотрудники ГАИ Гомельской области. Ведь главное в требовании переобуться лежит безопасность. Причем не токо ваша, но и тех водителей и пешеходов, кто может пострадать от вашей “экономности”.

В ГАИ Гомельской области рассказали, что для проведения эксперимента были выбраны “абсолютно два одинаковых автомобиля”, только разного цвета и в цвета и разными шинами. Эксперимент состоял из двух частей: Сначала автомобили разгонялись до скорости 40 км/ч и резко тормозили, после автомобили выполняли на скорости 40 км/ч поворот.

“Измерение тормозного пути в первой части эксперимента показали: на зимней резине путь составил 8 м, а на летней – 21 м. Исходя из полученных данных можно заметить, что при скорости 40 км/ч, а именно с такой скоростью в основном все двигаются в условиях снегопада и гололеда, тормозной путь на летней резине в 2,5 раза выше чем на зимней”, - сделали вывод в ГАИ, уточнив, что и в поворот машина на летней резине не вписалась.

В Госавтоинспекции Беларуси с утра 1 декабря сообщили, что с этого дня начнут штрафовать белорусов не только за летнюю резину, но и за зимнюю. Правда, за последнюю только в том случае, если не соответствует ПДД. Мы нашли способ быстро проверить, подходят ваши шины для зимней езды или нет.

В ГАИ напомнили белорусам о штрафах за неправильные зимние шины с 1 декабря. Как проверить с помощью монеты?