"Негласный и смешанный контроль" - ГАИ Беларуси объявила рейды в двух областях на выходных. Кого проверят?

Опубликовано: 05.04.2024 19:58 , Обновлено: 05.04.2024

В Госавтоинспекции УВД Гродненского облисполкома и ГАИ Брестчины рассказали, какие рейды проведут на дорогах регионов 6 и 7 апреля.

ГАИ Гродненщины пообещала усиленный контроль за пьяными водителями и “бесправниками”. Особое внимание - предупреждению ДТП по их вине.

“В период отработки будет организован негласный и смешанный контроль за дорожным движением”, - проинформировали в ведомстве.

В ГАИ УВД Брестского облисполкома назвали конкретные дороги, где 6 и 7 апреля будут патрулировать сотрудники ДПС:

М-10 «Граница России-Гомель-Кобрин»,

Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин»,

Р-8 «Лунинец-Пинск».

Повышенное внимание госавтоинспекторы пообещали уделить выявлению и пресечению грубых нарушений ПДД, таких как превышение скоростных режимов, управление авто в состоянии алкогольного опьянения, а также без прав. Кроме того, проконтролируют соблюдение ПДД пешеходами и велосипедистами.

Ранее Telegraf.news сообщал о профилактических мероприятиях ГАИ Минска под названием “Автобус”, которые проведут до 8 апреля в столице. Рейд организовали для предупреждения ДТП с участием транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров. Особый контроль — за техническим состоянием и правомерностью переоборудования авто.

ГАИ Минска объявила «негласный контроль» за некоторыми водителями до 8 апреля. Кому приготовиться?