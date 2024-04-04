ГАИ Минска объявила "негласный контроль" за некоторыми водителями до 8 апреля. Кому приготовиться?

Опубликовано: 04.04.2024 12:52 , Обновлено: 04.04.2024

Управление Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома рассказало о профилактических мероприятиях под названием "Автобус", которые проведут до 8 апреля в столице. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Как рассказали в ГАИ, рейд организовали для предупреждения ДТП с участием транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров. В частности, сотрудники дорожно-патрульной службы уделят внимание пресечению нарушений, которые совершают водители пассажирского транспорта.

Особый контроль - за техническим состоянием и правомерностью переоборудования авто. Для этого столичная ГАИ пообещала организовать рейды с применением негласного контроля с использованием видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации.

Если выявят нарушения законодательства, сотрудники Госавтоинспекции применят меры административного воздействия как к водителям, так и к должностным лицам, которые отвечают за техническое состояние и эксплуатацию транспорта.

Ранее Telegraf.news рассказывал о новых дорожных знаках и разметке, которые начнут использовать около учреждений образования в Минске уже в этом году. По словам заместителя начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Дениса Ливановича, новшества будут дополнительно сообщать водителям о наличии зоны для посадки и высадки школьников.

ГАИ предупредила белорусов о внедрении новых знаков и разметки на дорогах. Когда и что будут значить?