ГАИ Минска вышла в рейды на маршрутки и автобусы, но по камерам решили следить не за ними

Опубликовано: 27.08.2025 13:08 , Обновлено: 27.08.2025

Столичная Госавтоинспекция взяла на контроль автобусы и пассажирские маршрутки. Однако пристальное внимание в рамках очередного профилактического мероприятия решили уделить не только им. Узнали, кого ещё из водителей решили в ближайшие дни отслеживать по камерам республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Как пояснили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома 27 августа, накануне инспекторы останавливали и проверяли автобусы и маршрутки во Фрунзенском, Советском и Партизанском районах столицы. В последующие дни пообещали аналогичные рейдовые мероприятия и в остальных районах города.

В ходе профилактических рейдов инспекторы проверяли техническое состояние маршрутных транспортных средств, наличие работающих огнетушителей и комплектацию медицинских аптечек, соблюдение ПДД водителями. За нарушения инспекторы пригрозили ответственностью не только самим водителям, но и должностным лицам, выпустившим неисправные транспортные средства на линию или допустившим за руль водителей, не имевших на то права.

Впрочем, следить на дорогах в ходе данных тематических рейдов пообещали и за теми, кто не имеет отношения к маршрутным транспортным средствам, но на дорогах “мимикрирует” под них - едет по полосе движения, выделенной для общественного транспорта. Следить за этим будут в том числе и по камерам республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Кроме того, дополнительное внимание инспекторы пообещали уделить соблюдению правил предоставления преимущества маршрутному транспорту. За нарушение этого требования, согласно действующему законодательству, в Беларуси могут оштрафовать на 1 - 5 базовых величины (то есть до 210 рублей )

Ранее Telegraf.news рассказал, что в настоящее время по всей Беларуси также проходит традиционное специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети». Оно продлится до 5 сентября и предполагает обязанность водителей включать ближний свет фар даже в светлое время суток. За нарушение - штраф до 3 базовых величин (то есть до 126 рублей).

Штраф — до 126 рублей. В ГАИ напомнили белорусам о 12-дневной обязанности