Не только у АЗС. ГАИ усилила патрули на выходные. За кем решили следить по камерам?

🎥 Видео

Опубликовано: 17.10.2025 16:30 , Обновлено: 17.10.2025

В преддверии выходных областные подразделения белорусской ГАИ рассказали, где и какие именно тематические профмероприятия запланированы на ближайшие дни. По всей стране продолжаются проверки водителей пассажирских микроавтобусов, а также по распоряжению главы МВД усилено патрулирование вблизи АЗС, но это далеко не все плановые рейдовые мероприятия. В некоторых регионах решили не ограничиваться общереспубликанскими акциями и объявили дополнительные.

Мототранспорт под усиленным контролем на Могилёвщине

Так, Могилёвская областная ГАИ объявила об усилении профилактики в отношении любителей двухколёсного транспорта. За мотоциклистами решили следить не только в патрулях, но и по камерам республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В ведомстве продемонстрировали первые результаты мониторинга - нарушения ПДД со стороны мотоциклистов, попавшие на дорожные камеры в Могилёве.

Так, 44-летнего могилевчанина уличили в несоблюдении требования дорожного знака “Направление движения по полосам”, а ещё одного 41-летнего горожанина - в не предоставлении преимущества пешеходу на “зебре”. Как именно наказали нарушителей, в ГАИ не уточнили, сообщив лишь, что за подобные нарушения ПДД водителя могут оштрафовать.

Ранее в ГАИ предупреждали, что держать мотоциклистов на усиленном контроле планируется плоть до окончания мотосезона.

Доппатрули на Минщине

Тем временем на Минщине с 17 по 26 октября 2025 года объявили комплекс профилактических мероприятий, направленный в первую очередь на профилактику нетрезвого вождения, а также фактов управления транспортными средствами водителями без прав.

На выходные милицейские патрули пообещали приблизить к тем объектам, где продают алкоголь, в том числе увеселительным заведениям, АЗС и прочим объектам, особенно работающим в круглосуточно.

Остальных участников дорожного движения в милиции призвали “не оставаться равнодушными и безучастными” и обязательно звонить в милицию, если вы видите нетрезвого человека, садящегося за руль.

Патрули у АЗС

По поручению главы МВД в эти дни также усилили патрулирование на АЗС. Гродненские инспекторы, в частности, уже опубликовали видеоотчёт о проделанной работе.

В УВД Гродненского облисполкома сообщили, что сотрудники ГАИ, которых отправили патрулировать заправки, наводят там порядок с транспортными средствами, которые “создают препятствия для движения на автозаправочных станциях”.

“Госавтоинспекцией Гродненской области осуществляется постоянный контроль за складывающейся на АЗС ситуацией и оперативно принимаются меры реагирования. Созданы рейдовые группы для мониторинга объектов придорожного сервиса и обеспечения безопасности движения”, - отчитались в ведомстве.

Рейды по маршруткам по всей Беларуси

А в милиции Минщины отчитались о результатах другого республиканского профмероприятия - рейдах по междугородним и пригородным маршруткам. Так, внеплановые проверки перевозчиков сегодня утром провели на трассе Р-28 Р-28 «Минск–Молодечно–Нарочь».

Как сообщили в областном УВД, были выявлены несколько случаев нарушений. Так, в одной из маршруток, шедших из Минска в Радошковичи, в салоне микроавтобуса было на два пассажира больше, чем предусмотрено технической характеристикой транспортного средства. В отношении водителя составили административный материал, а самих пассажиров высадили и отправили далее по маршруту на другом маршрутном транспорте.

Ранее Telegraf.news рассказал, что рейдовые мероприятия по маршруткам по всей стране продлятся ещё почти неделю - до 22 октября .

ГАИ на неделю вывела наряды ДПС на дороги Беларуси для контроля одной категории водителей