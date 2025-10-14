ГАИ на неделю вывела наряды ДПС на дороги Беларуси для контроля одной категории водителей

Опубликовано: 14.10.2025 11:13 , Обновлено: 14.10.2025

Белорусская Госавтоинспекция во вторник, 14 октября, дала старт профилактическому мероприятию, которое охватит всю территорию Беларуси. Наряды ДПС пообещали патрулировать дороги страны в течение недели - до 22 октября, уделяя внимание одной категории транспортных средств.

Неделю повышенного внимания пообещали маршрутными микроавтобуса, которые занимаются регулярным междугородными и пригородными пассажирскими перевозками. Целью мероприятия станет повышение безопасности таких перевозок и профилактика нарушений со стороны водителей и должностных лиц компаний-перевозчиков.

В МВД рассказали, каким именно аспектам будут уделять внимание сотрудники в нарядах ДПС:

неисправностям самого транспорта,

превышению скорости,

нарушению правил маневрирования и обгона,

проезду на запрещающий сигнал светофора,

правилам перевозки пассажиров, в частности, использованию ремней безопасности.

Ответственностью за выявленные нарушения в МВД пригрозили не только непосредственно водителям, но компаниям-перевозчикам, должностные лица которых выпускают на линию неисправный транспорт или водителей, которые не имеют права садиться за руль. К ним пообещали применять “меры административного воздействия”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в минувшие выходные на Гомельщине под Светлогорском произошло серьёзное ДТП с участием трёх транспортных средств, включая маршрутку. В результате аварии пострадали 19 человек: 6 погибли на месте аварии, ещё 8 были госпитализированы, в том числе один подросток.

На Гомельщине погибли 6 пассажиров после столкновения маршрутки с трактором и легковушкой