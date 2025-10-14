ГАИ на неделю вывела наряды ДПС на дороги Беларуси для контроля одной категории водителей
Белорусская Госавтоинспекция во вторник, 14 октября, дала старт профилактическому мероприятию, которое охватит всю территорию Беларуси. Наряды ДПС пообещали патрулировать дороги страны в течение недели - до 22 октября, уделяя внимание одной категории транспортных средств.
Неделю повышенного внимания пообещали маршрутными микроавтобуса, которые занимаются регулярным междугородными и пригородными пассажирскими перевозками. Целью мероприятия станет повышение безопасности таких перевозок и профилактика нарушений со стороны водителей и должностных лиц компаний-перевозчиков.
В МВД рассказали, каким именно аспектам будут уделять внимание сотрудники в нарядах ДПС:
- неисправностям самого транспорта,
- превышению скорости,
- нарушению правил маневрирования и обгона,
- проезду на запрещающий сигнал светофора,
- правилам перевозки пассажиров, в частности, использованию ремней безопасности.
Ответственностью за выявленные нарушения в МВД пригрозили не только непосредственно водителям, но компаниям-перевозчикам, должностные лица которых выпускают на линию неисправный транспорт или водителей, которые не имеют права садиться за руль. К ним пообещали применять “меры административного воздействия”.
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