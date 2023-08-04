Не только ГАИ. На дорогах Беларуси с 4 августа пообещали "массированные отработки". В разных областях ловить будут по-разному?
Практические по всей Беларуси в пятницу и на выходных сотрудники ГАИ, транспортной инспекции и других подразделений МВД решили устроить рейды и проверки на дорогах. Однако в разных регионах цели инспекций будут разные.
Самые масштабные рейды (негласные и смешанные), судя по опубликованному предупреждению, могут состоится в Гродненской области . В тамошней ГАИ пообещали, что с 4 по 6 августа проведут рейдовые мероприятия, в отношении “ВСЕХ участников дорожного движения”, “в том числе пешеходами и велосипедистами (не исключение и передвигающиеся на СПМ)”.
Проверять, однако, будут такие вещи:
- скорости велосипедистов, пересекающих проезжую часть по пешеходному переходу;
- контроль мототранспорта и пассажирского транспорта на линии;
- состоянию водителей и наличию водительских прав;
- соблюдение правил обгона, а также выезд на встречную полосу движения.
Отдельно инспекторы ГАИ намерены следить за соблюдением правил перевозки пассажиров.
В ГАИ Гродно пообещали, что выставят патрули вблизи аварийно-опасных участков дорог и мест массового отдыха граждан. Из можно будет встретить на 20 дорогах республиканского и 21 - местного значения.
А вот в Бресте и области “массированные отработки” решила устроить транспортная инспекция. Целых 10 дней, с 4 августа по 14 августа, в некоторых случаях даже скрытно, транспортная инспекция проведет “мероприятия” в отношении таксистов. Обещают даже “контрольные закупки”.
Также сотрудники транспортной инспекции зачем-то решили патрулировать территории где будут проходить игры стран СНГ.
Кстати, о них. Из-за того, что игры будут проходить в разных городах Беларуси, во всех них в это время сотрудники ГАИ будут нести усиленную службу. Так что будьте внимательны и старайтесь избегать посещения таких мест без необходимости. Хотя бы ещё и потому что в городах, где будут проходить соревнования “будут введены кратковременные ограничения движения, связанные с проведением мероприятий”.
Такж не забывайте, что в последние недели сотрудники ГАИ по всей Беларуси проводят акцию “Уступи дорогу спецтранспорту!”. Они ездят вслед за машинами скорой помощи или МЧС и смотрят, как водители уступают дорогу.
Такая “профилактика” заканчивается зачастую настоящими штрафами. Заранее о таких рейдах не предупреждают, делясь лишь результатами. Не всегда приятными для водителей. Будьте внимательны и осторожны.
Вся милиция перешла на повышенную готовность
Ранее Телеграф сообщил, что Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и общественной безопасности МВД, сообщил, что с 2 по 14 августа белорусская милиция перешла на усиленный вариант несения службы.