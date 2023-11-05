«Не рекомендуем повторять» - ГАИ лишила прав двух гомельчан, вычислив их по видео из соцсетей. Что натворили?

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Опубликовано: 05.11.2023 17:16 , Обновлено: 06.11.2023

Случаи, когда Госавтоинспекция привлекает к ответственности нарушителей Правил дорожного движения после того, как видео с нарушением попадает в соцсети, уже не редкость для Беларуси. Как правило, речь идёт о штрафах за опасные манёвры на дороге - подрезания, пересечение сплошной, проезд на "красный" и тому подобное. Однако на днях УВД Гомельского облисполкома показало видеозапись, на основании которой двух жителей областного центра не просто оштрафовали, а лишили водительских прав.

Вычислить нарушителей опять же помог видеоролик из соцсетей. На записи видно, как два автомобиля BMW в тёмное время суток устроили дрифт на центральных улицах Гомеля. Тем самым, по мнению сотрудников ГАИ, водители подвергли риску не только себя, но и других участников дорожного движения.

Правоохранители вычислили, что за рулем авто были 26 и 33-летние местные жители, которые увлекаются дрифтингом. По словам одного мужчин, который впоследствии на камеру признался в правонарушении, на нарушение ПДД они пошли осознанно, понимая возможные последствия своих действий.

“Мы это сделали просто потому, что нам это нравится. Мы этим занимаемся. Но при этом мы понимали, что может за это быть ответственность, что мы нарушаем правила. Мы делали это на свой страх и риск, никого ни к чему не побуждая этим”, - заявил мужчина в качестве оправдания.

Потом он все же признал, что подобные действия на дороге могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

“Никому не рекомендую так делать. Никому не рекомендую повторять за нами”, - добавил мужчина.

Старший инспектор по особым поручениям УГАИ УВД Гомельского облисполкома Олег Адамовский рассказал, что в отношении обоих нарушителей составили несколько административных протоколов, в частности:

за создание аварийной обстановки,

движение по встречной полосе,

нарушение правил маневрирования.

“Оба привлечены к ответственности в виде штрафа с лишением права управления транспортными средствами”, - рассказал инспектор, не уточнив, на сколько лишили прав гомельских лихачей.

[info_b]Напомним, что в Беларуси в обновленном Кодексе об административных нарушениях (КоАП) в ч.12 ст.18.13 говорится, что “нарушение Правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет или без лишения”. Т.е. лишать водительских прав инспекторы ГАИ могут практически за любые нарушения ПДД.

В Госавтоинспекции предупредили, что при наложении взыскания будет учитываться “характер правонарушения, личность нарушителя, последствия и другие смягчающие или отягчающие обстоятельства”. [/info_b]

Ранее сотрудники Минской Госавтоинспекции рассказали о том, как привлекли к ответственности водителя маршрутного такси за выезд на встречную полосу через две сплошные. Это не первый раз, когда ГАИ ловит нарушителя на основании видеозаписей, выложенных очевидцами в интернете. Однако в этот раз помимо штрафа несознательного водителя ждало ещё одно наказание, не предусмотренное административным кодексом.

«Вину признаю и раскаиваюсь» — ГАИ опубликовала видео водителя-нарушителя с извинениями. Новый вид наказания?