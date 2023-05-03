Зачем по краю лобового стекла авто наносят чёрные точки? Не для красоты!

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Опубликовано: 03.05.2023 13:36 , Обновлено: 03.05.2023

Далеко не все автомобилисты знают, для чего по краю лобового стекла автомобиля нанесены черные точки. Поскольку они идут по всему периметру стекла и формируют отчётливый узор, переходя от более крупных к более мелким точкам, многие считают их чисто декоративным элементом. Оказалось, это не совсем так.

Как правило, производители наносят точки специальной керамической краской по периметру лобового и заднего стекла полосой от 2 до 4 см в ширину. Они даже получили собственное название - “фритты”. После высыхания в термокамере нанесенные керамической краской фритты сохраняют шероховатую структуру, отличимую на ощупь, если провести по ним пальцами. Фритты не смываются и не удаляются без повреждения стекла и это сделано не случайно, отметили эксперты портала ixbt.com.

Фритты выполняют несколько важных функций:

Защищают герметик , в помощью которого стекло крепят к кузову авто, от воздействия ультрафиолета. Эксперты поясняют, что ультрафиолет ускоряет разрушение полиуретанового герметика, который используется в автоиндустрии. Из-за этого герметичность соединения может нарушиться. Чтобы этого не допустить, производители закрывают стык с помощью керамической краски, а её шероховатые свойства обеспечивают лучшую сцепку герметика с поверхностью. Выполняют эстетическую функцию , поскольку узор из чёрных точек позволяет скрыть монтажный шов. Защищают глаза водителя от резкого светового контраста. Как поясняют специалисты, резкий световой контраст при переходе взгляда с области кузова авто на полностью прозрачное стекло может на какое-то время ослепить водителя - зрачки не успевают так быстро адаптироваться. Это в определённой ситуации может спровоцировать аварийную ситуацию на дороге, поэтому производители сгладили световой контраст за счёт точек, плавно переходящих от крупных к более мелким.

При этом эксперты портала отметили, что форма узора из чёрных точек (иногда производители дополнительно “затемняют” ими отдельные элементы стекла, например, в районе зеркала заднего вида) не влияет на выполняемые функции.