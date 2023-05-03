Зачем по краю лобового стекла авто наносят чёрные точки? Не для красоты!
Далеко не все автомобилисты знают, для чего по краю лобового стекла автомобиля нанесены черные точки. Поскольку они идут по всему периметру стекла и формируют отчётливый узор, переходя от более крупных к более мелким точкам, многие считают их чисто декоративным элементом. Оказалось, это не совсем так.
Как правило, производители наносят точки специальной керамической краской по периметру лобового и заднего стекла полосой от 2 до 4 см в ширину. Они даже получили собственное название - “фритты”. После высыхания в термокамере нанесенные керамической краской фритты сохраняют шероховатую структуру, отличимую на ощупь, если провести по ним пальцами. Фритты не смываются и не удаляются без повреждения стекла и это сделано не случайно, отметили эксперты портала ixbt.com.
Фритты выполняют несколько важных функций:
- Защищают герметик , в помощью которого стекло крепят к кузову авто, от воздействия ультрафиолета. Эксперты поясняют, что ультрафиолет ускоряет разрушение полиуретанового герметика, который используется в автоиндустрии. Из-за этого герметичность соединения может нарушиться. Чтобы этого не допустить, производители закрывают стык с помощью керамической краски, а её шероховатые свойства обеспечивают лучшую сцепку герметика с поверхностью.
- Выполняют эстетическую функцию , поскольку узор из чёрных точек позволяет скрыть монтажный шов.
- Защищают глаза водителя от резкого светового контраста. Как поясняют специалисты, резкий световой контраст при переходе взгляда с области кузова авто на полностью прозрачное стекло может на какое-то время ослепить водителя - зрачки не успевают так быстро адаптироваться. Это в определённой ситуации может спровоцировать аварийную ситуацию на дороге, поэтому производители сгладили световой контраст за счёт точек, плавно переходящих от крупных к более мелким.
При этом эксперты портала отметили, что форма узора из чёрных точек (иногда производители дополнительно “затемняют” ими отдельные элементы стекла, например, в районе зеркала заднего вида) не влияет на выполняемые функции.