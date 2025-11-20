"Не каждый час" - В Мингорисполкоме объяснили, как будут штрафовать не оплативших парковки
Директор госпредприятия «Парковки столицы» Михаил Филипов заявил, что новые правила фиксации и оплаты стоянок в Минске будут работать определенным образом.
“Если водитель не оплатил парковочную сессию, ему начисляется базовая величина — 42 рубля. На следующий день при повторной фиксации сумма вновь применяется”, - рассказал чиновник.
“Вы должны оплатить парковочную сессию и соответственно заплатить 42 рубля. Если человек сегодня не оплатил парковочную сессию и не оплатил 42 рубля, на следующий день последует следующая фиксация и соответственно потратить 42 рубля”, - предупредил Михаил Филиппов.
По его словам, недоплата фиксируется не каждый час, а именно раз в день - и составляет одну базовую.
Ранее Telegraf.news писал, что абонементы на платную парковку в Минске отменили. Они не предусмотрены новыми правилами работы автомобильных парковок в столице. Соответствующее объявление на днях появилось на сайте государственного оператора “Парковки столицы”.