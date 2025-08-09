Не более 70 км/ч. Камеры контроля средней скорости появились ещё на одном участке белорусских дорог
Ещё на одном участке белорусских дорог начала работать система контроля средней скорости движения транспортных средств. Узнали, где водителям придётся на протяжении 5 километров придерживаться скорости 70 км/ч.
Контролировать среднюю скорость в автоматическом режиме началина участке трассы Р-82 “Октябрьский-Паричи-Речица” в Гомельской области. Камеры на пятикилометровом участке - с 67 по 72 километр - заработали в 21:00 в пятницу, 8 августа.
На данном участке дороги скоростное ограничение для всех видов транспортных средств ограничено 70 км/ч. Как пояснили в ГАИ Гомельщины, именно такой скорости должны придерживаться автомобили на протяжении всего участка, а не только в момент проезда под камерой (они установлены в начале и конце контролируемого участка).
Кстати, как ранее сообщил Telegraf.news, именно в Гомельскую область в эти выходные ГАИ отправила экипажи своего специального подразделения дорожно-патрульной службы (ДПС) “Стрела”. Они совместно с нарядами дорожно-патрульной службы Могилевской, Брестской и Минской областей должны усилить контроль на дорогах области в рамках профилактического мероприятия “Безопасные дороги Гомельщины”.
Стало известно, в какой регион Беларуси ГАИ запустит квадрокоптеры и «Стрелу» с рейдами на выходные
Рейдовые мероприятия на наиболее аварийно-опасных участках дорог региона ГАИ пообещали проводить в режиме смешанного контроля, в том числе — с воздуха с помощью квадрокоптеров.
Так, в пятницу под прицелом квадрокоптера оказались дороги в Речицком районе. Как сообщили в ГАИ, основное внимание уделяли двум распространённым нарушениям:
- несоблюдению правил обгона ,
- выезду на полосу встречного движения в запрещённых местах.
По результатам рейдов в Речицком районе было зафиксировано 14 административных правонарушений. В ГАИ напомнили, какое наказание грозит водителям за нарушение правил обгона и выезда на встречную полосу:
- штраф от 2 до 10 базовых величин (то есть до 420 рублей сегодня;
- лишение права управления транспортными средствами сроком до 1 года .