Не более 70 км/ч. Камеры контроля средней скорости появились ещё на одном участке белорусских дорог

Опубликовано: 09.08.2025 08:50 , Обновлено: 09.08.2025

Ещё на одном участке белорусских дорог начала работать система контроля средней скорости движения транспортных средств. Узнали, где водителям придётся на протяжении 5 километров придерживаться скорости 70 км/ч.

Контролировать среднюю скорость в автоматическом режиме началина участке трассы Р-82 “Октябрьский-Паричи-Речица” в Гомельской области. Камеры на пятикилометровом участке - с 67 по 72 километр - заработали в 21:00 в пятницу, 8 августа.

На данном участке дороги скоростное ограничение для всех видов транспортных средств ограничено 70 км/ч. Как пояснили в ГАИ Гомельщины, именно такой скорости должны придерживаться автомобили на протяжении всего участка, а не только в момент проезда под камерой (они установлены в начале и конце контролируемого участка).

Кстати, как ранее сообщил Telegraf.news, именно в Гомельскую область в эти выходные ГАИ отправила экипажи своего специального подразделения дорожно-патрульной службы (ДПС) “Стрела”. Они совместно с нарядами дорожно-патрульной службы Могилевской, Брестской и Минской областей должны усилить контроль на дорогах области в рамках профилактического мероприятия “Безопасные дороги Гомельщины”.

Стало известно, в какой регион Беларуси ГАИ запустит квадрокоптеры и «Стрелу» с рейдами на выходные

Рейдовые мероприятия на наиболее аварийно-опасных участках дорог региона ГАИ пообещали проводить в режиме смешанного контроля, в том числе — с воздуха с помощью квадрокоптеров.

Так, в пятницу под прицелом квадрокоптера оказались дороги в Речицком районе. Как сообщили в ГАИ, основное внимание уделяли двум распространённым нарушениям:

несоблюдению правил обгона ,

, выезду на полосу встречного движения в запрещённых местах.

По результатам рейдов в Речицком районе было зафиксировано 14 административных правонарушений. В ГАИ напомнили, какое наказание грозит водителям за нарушение правил обгона и выезда на встречную полосу: