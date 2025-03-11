"Наконец-то похвалили" - В ГАИ признались в "респекте" этим белорусам

🎥 Видео

Опубликовано: 11.03.2025 15:03 , Обновлено: 11.03.2025

В официальном TikTok аккаунте белорусской Госавтоинспекции появился короткий ролик, в котором сотрудники ведомства выразили "респект" одной категории водителей. Сам ролик представляет собой нарезку оперативных кадров с очередных рейдов ГАИ вперемешку с мемными роликами и старыми агитационными плакатами советских времён.

Таким необычным образом инспекторы решили выразить своё уважение тем водителям, которые строго блюдут главное правило на дороге: “выпил — за руль не садись”.

“Наш респект всем, у кого “по нулям,” - заявили в ГАИ, отметим, что этим водителям нечего бояться остановки инспекторами на дороге.

Судя по многочисленным комментариям с улыбающимися и смеющимися смайликами под видео, ролик пришёлся по душе зрителям. Некоторые требовали “выдать премию СММ-щику”, другие - благодарили сотрудников ГАИ за то, что те не только рассказывают о происшествиях и грозят штрафами, но и отмечают похвалой тех водителей, которые соблюдают Правила дорожного движения.

“Класс! Наконец-то похвалили тех, кто не пьет”, - написал один из зрителей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что практически каждые выходные инспекторы организуют рейды, нацеленные на нетрезвых водителей. На них расставляют “паутину” на дорогах и отлавливают через “фильтры” - так называются специфические проверочные мероприятия ГАИ.

Патрули у магазинов и внимание шинам. В каких областях Беларуси ГАИ запланировала рейды с милицией в выходные?