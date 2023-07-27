ГАИ начала "массированную отработку" по всей Беларуси. Кого будут "скрытно" контролировать до 1 августа?

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Опубликовано: 27.07.2023 11:33 , Обновлено: 27.07.2023

Госавтоинспекция объявила очередную общереспубликанскую акцию и новые рейды с "массированными отработками автодорог" по всей стране. Дополнительные наряды ДПС с 27 июля по 1 августа также пообещали отправить к местам массового отдыха и к круглосуточным магазинам.

В том числе в связи с плохой погодой, которую синоптики прогнозируют для большинства регионов в ближайшее время, в ГАИ решили организовать очередные рейды с целью снижения травматизма пассажиров, в том числе - детей. В фокусе внимания окажутся в первую очередь водители такси и каршеринговых авто. За ними будут наблюдать как в формате скрытого, так и смешанного контроля, используя средства фото- и видеофиксации.

В ГАИ рассказали, что в первую очередь будут следить и пресекать те нарушения, которые чаще других провоцируют ДТП с участием личного и общественного транспорта с тяжкими последствиями, а именно:

несоблюдение скоростных режимов,

несоблюдение правил обгона,

игнорирование правил проезда пешеходных переходов.

Кроме того, в ГАИ пообещали отправить наряды ДПС в патруль по местам массового отдыха и взять под особый контроль объекты торговли - в первую очередь те, которые работают круглосуточно.

В дополнение к этому в рамках Единого дня безопасности дорожного движения, объявленного 28 июля , сотрудники ГАИ по всей республике проведут профилактические мероприятия и расскажут о средствах пассивной безопасности - ремнях безопасности, детских удерживающих устройствах и шлемов.

В ГАИ напомнили, что с согласно пункту 9.5 ПДД водитель в Беларуси обязан:

быть пристегнутым,

не перевозить пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности (при движении в транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности),

при движении на мотоцикле или мопеде – быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема.

Несоблюдение этих простых правил является “одной из сопутствующих причин тяжких последствий при ДТП”, подчеркнули в ГАИ, и за это предусмотрены штрафы - до 1 базовой величины ( 37 рублей сегодня) за отсутствие шлема при первом нарушении и от 2 до 5 базовых величин ( 74 - 185 рублей ) - за повторное, а также до 8 базовых величин ( 296 рублей ) - за нарушение правил перевозки детей в авто.