Начальник ГАИ Беларуси предупредил о праздничных запретах на дорогах

Опубликовано: 22.12.2025 13:36 , Обновлено: 22.12.2025

Начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков 22 декабря обратился к автомобилистам и другим участникам дорожного движения с полезными рекомендациями в преддверии длинных выходных и зимних праздников. На это время ГАИ пообещала усиленный контроль на дорогах и предупредила о некоторых запретах и ограничениях для водителей.

Так, на время массовых гуляний в некоторых городах ГАИ придётся изменить привычные пути движения транспорта, в том числе общественного. Где-то могут перекрыть подъезд к главной площади, где будут организованы рождественские и новогодние ярмарки, где-то на остановках у площадок массовых гуляний запретят останавливаться транспорту, где-то закроют на время гуляний автомобильные парковки.

Для водителей праздничные ограничения и запреты не должны стать сюрпризом: Ротченков пообещал, что в каждом регионе информацию заранее распространят через местные СМИ. Как правило, временные схемы движения и прочая полезная для водителей информация также появляется на официальных страничках в соцсетях региональных отделов ГАИ.

“Госавтоинспекция призывает с пониманием отнестись к возможным ограничительным мерам, поскольку они направлены в первую очередь на обеспечение безопасности дорожного движения и общественной безопасности”, - призвал Ротченков и попросил белорусов заранее планировать свои поездки. Он рекомендовал закладывать в привычные маршруты в праздничные дни дополнительное время из-за возможных изменений в графике общественного транспорта.

Ещё больше непредсказуемых переменных в этом праздничном дорожном уравнении добавляет погода. Глава ГАИ обратил внимание на неблагоприятный прогноз синоптиков, которые пообещали белорусам в конце декабря “зимний сценарий” на дорогах. Водителям, столкнувшимся с затруднениями в дороге в эти дни Ротченков посоветовал обращаться в милицию и пообещал оперативную помощь от нарядов дорожно-патрульной службы.

Напомним, на новогодние и рождественские праздники на улицах Минска будет заметно больше людей в форме, а попасть в центр города, где будут проходить основные народные гулянья, смогут далеко не все. Всё из-за усиленных мер безопасности, которые пообещала милиция в праздничные дни.

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