На заводе под Минском собрали 500 китайских легковушек. Что по цене?

Опубликовано: 15.10.2025 15:22 , Обновлено: 15.10.2025

Официальный дилер автомобилей китайского производителя Dongfeng в Беларуси 15 октября на выставке в Минске "Моторшоу-2025" представил линейку авто, собранных местным предприятием "Юнисон". Пока на производственной площадке под Минском собрали только пилотную партию. Узнали, как перенос сборки в Беларусь отразилось на цене.

На фирменном стенде Dongfeng обошлось без новинок - производитель представил модели уже продаваемой линейки, с одним важным нюансом - их собирали на производственных площадях завода “Юнисон”. По данным портала abw.by, за месяц тут уже успели собрать 500 машин.

Речь идет о крупноузловой сборке, то есть компания Dongfeng доставляет на предприятие уже готовые компоненты и крупные узлы, а на территории белорусского производства осуществляется только сборка конечного продукта. По такой же схеме на предприятии также собирают автомобили марки JAC. Впрочем, журналисты abw.by многозначительно добавили, что китайско-белорусские “партнеры изучают друг друга и оценивают возможность более углубленного сотрудничества”.

А вот на цене автомобилей Dongfeng пробный перенос сборки авто на белорусскую землю пока никак не повлиял. Официальный дилер китайского производителя заявил о “сохранении нынешнего уровня цен”.

Отметим, что цены на автомобили этой марки у официального дилера в Беларуси стартуют от 44 900 рублей . Именно столько просят за электричку Dongfeng BOX. Самый дорогой автомобиль, представленный в Беларуси - рамный внедорожник Dongfeng Paladin. Сейчас белорусы могут приобрести его по спеццене 118 900 рублей .

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) предупредили белорусов о том, что на официальный авторынок страны до конца года будут влиять несколько негативных факторов. Там дали прогноз по продажам легковых авто и рассказали, чего именно ждать в ближайшие месяцы.

В БАА назвали 2 негативных фактора, которые повлияют на рынок авто в Беларуси до конца года