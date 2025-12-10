На одной из трасс Беларуси появился самый длинный участок контроля средней скорости. Сколько километров?

Опубликовано: 10.12.2025 18:04 , Обновлено: 10.12.2025

ГАИ Брестской области сообщила, что на трассе М-1 ввели в строй "самый протяжённый в Беларуси" отрезок контроля средней скорости транспорта. Его длина составляет 25 километров.

Он находится на отрезке с 151-го по 176-й километр трассы на территории Ивацевичского района Брестской области.

В главном управлении ГАИ МВД заявили, что решение об установке контроля средней скорости связано с тем, что за пять последних лет на этом отрезке произошло 24 ДТП, в которых погибли 15 человек, а ещё 30 получили травмы.

Напомним, что участок дороги, на котором ведётся контроль средней скорости, согласно действующим Правилам дорожного движения Беларуси (ПДД), обозначается следующими дорожными знаками (первый установлен в начале зоны контроля, второй — в конце зоны, контролируемой камерами):

Напомним, что ранее Госавтоинспекция объявила о запуске камер, фиксирующих среднюю скорость движения транспорта, которые должны также фиксировать и наличие действующего техосмотра.

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