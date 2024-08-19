На одной из белорусских трасс решили построить дополнительную полосу

Опубликовано: 19.08.2024 11:38 , Обновлено: 19.08.2024

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович пообещал, что на трассе М1 в 2025 году появится дополнительная полоса движения.

По словам Ляхновича, проект уже согласован. Он утверждает, что это позволит “значительно улучшить схему грузотранспортного потока и, прежде всего, автомобилей, перевозящих скоропортящиеся грузы”, передал Интефакс.

Ранее ТАСС писал, что участок планируют расширять рядом с КПП «Красная Горка». Причем работы “пройдут как с российской, так и с белорусской стороны”.

Тогда госсекретарь Союзного государства также заявил, что цель строительства — “чтобы число полос помогало разгрузить в пиковые часы транспортный поток”.

Магистраль М1 — основная транзитная дорога в Беларусь, которая на границе с Россией переходит в автомобильную дорогу М-1 «Беларусь». Является частью европейского маршрута E 30 и панъевропейского транспортного коридора II Берлин—Нижний Новгород.

Проходит от границы с Польшей по территории Брестской, Минской и Витебской областей до границы с РФ. На всём протяжении представляет собой 4-полосную дорогу 1 категории.

[info_b]Магистраль проходит от Бреста мимо Жабинки, Кобрина, Берёзы, Ивацевичей, Барановичей, Столбцов, Дзержинска, Фаниполя, Минска, Смолевичей, Борисова, Крупок, Толочина, Орши до границы с Россией (Редьки).[/info_b]

Ограничение скорости на разных участках — 90-120 км/ч.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве внутренних дел Беларуси открыли горячую линию для тех, кого не устраивают республиканские дороги. Сообщить о дефектах дорожного покрытия теперь можно по единому номеру и определённому графику.

МВД Беларуси запустило единый номер для жалоб на дороги. В какие часы можно звонить?