На Минщине внутренние войска, ГАИ и милиционеры начали "массированную отработку". Кому "особое внимание"?

Опубликовано: 23.09.2025 16:58 , Обновлено: 23.09.2025

В Минском районе объявили о "массированной отработке" дорог с участием не только ГАИ, но и внутренних войск и милиционеров. В Госавтоинспекции объявили, что будут следить за одной категорией белорусов.

“Массированная отработка” призвана предотвратить нарушения, “совершаемых уязвимыми участниками дорожного движения”, т.е. пешеходами и велосипедистами.

Впрочем в ГАИ уточнили, что не оставят без внимания водителей, “которые не предоставляют преимущество пешеходам на пешеходных переходах и велосипедистам на велосипедных переездах”.

Сотрудников правоохранительных органов отправят следить за переходами проезжей части в неустановленных местах, а также за пешеходами без фликеров в темное время суток. Будут останавливать и тех белорусов, кто любит ходить по проезжей части при наличии тротуаров.

Ранее Telegraf.news писал, что Редакции читатели сообщили о визитах представителей ГАИ на предприятия, где те проводили информирование о новых правилах ПДД, которые вступили в силу с 1 сентября в Беларуси.

Со слов наших читателей, сотрудники Госавтоинспекции предупредили, что со вступлением в силу новой редакции ПДД Беларуси за соблюдением будут следить не только инспекторы ГАИ, но и остальные милиционеры. Такое решение было принято, чтобы белорусы побыстрее привыкли к новым ПДД.

За соблюдением новых ПДД будет следить не только ГАИ? Что изменится с 1 сентября на дорогах и улицах Беларуси