На границе Беларуси с Польшей исчезли очереди (ну почти)

Опубликовано: 19.11.2025 12:41 , Обновлено: 19.11.2025

По прошествии двух суток после открытия двух дополнительных пунктов пропуска на границе Беларуси с Польшей практически исчезли автомобильные очереди. На это указывают официальные данные Государственного пограничного комитета Беларуси (ГПК).

Ни на одном из действующих КПП на польском участке границы, согласно данным ГПК на 12:00 19 ноября, не было очередей ни легковых авто, ни автобусов. Ещё в понедельник очереди в пункте пропуска “Брест-Тересполь” стояло порядка 1375 легковушек и 70 автобусов.

На сегодняшний же день очередь сохраняется только для грузовых фур - главным образом на погранпереходе “Кукурыки-Козловичи”.

Именно этот маршрут по-прежнему остаётся самым загруженным: тут в электронной очереди на выезд в Польшу к полдню зарегистрировались 790 большегрузов. При этом на соседнем КПП “Бобровники-Берестовица”, который заработал с понедельника, в очереди стоит всего 13 фур.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Польша начала пропускать транспорт ещё через два своих пунктах пропуска в ночь на 17 ноября, в 2:00 по белорусскому времени. В ГПК после этого назвали то максимальное количество легковых авто и фур, которые хотели бы пропускать в Польшу через вновь открытые пункты пропуска.

В ГПК Беларуси назвали количество машин, которые хотят пропускать в Польшу через открытые пункты пропуска