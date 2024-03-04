На границе Беларуси с Литвой скопилось более 800 грузовиков. А что с легковыми?

Опубликовано: 04.03.2024 10:47 , Обновлено: 04.03.2024

В Госпогранкомитете сообщили, что по состоянию на утро понедельника, 4 марта, в "Каменном Логе" ("Мядининкай") в очереди на выезд в Литву находились более 800 грузовиков – за последние сутки их стало на 100 больше. А что с количеством большегрузов на другом КПП и легковыми авто?

По информации ГПК, на “Беняконях” (“Шальчининкае”) на утро 4 марта скопилось 690 машин — после закрытия “Котловки” и “Привалки” погранпереход стал загружен ещё на 200 фур.

Ранее в Госпогранкомитете заявили, что закрытие двух погранпереходов “спровоцировало рост очередей грузового транспорта в Литву на 57% по сравнению с ситуацией неделю назад”.

[info_b]Напомним, в августе 2023-го власти Литвы закрыли пункты пропуска “Шумскас” (“Лоша”) и “Твярячюс” (“Видзы”). Таким образом, в данный момент на белорусско-литовской границе работают лишь два погранперехода из шести.[/info_b]

Какая ситуация с легковыми машинами на границах с Польшей и Литвой?

По данным Госпогранкомитета, по состоянию на 10:00 4 марта наиболее сложная ситуация с легковым транспортом сложилась на:

пункте пропуска “Брест” (“Тересполь”) — 350 машин;

пункте пропуска “Каменный лог” (“Мядининкай”) — 20 автомобилей;

пункте пропуска “Бенякони” (“Шальчининкай”) — 70 машин.

Ранее Телеграф писал, что белорусским пассажирским перевозчикам пришлось изменить привычные маршруты в европейские страны после закрытия двух пунктов пропуска на белорусско-литовской границе. Как это повлияло на цены и как теперь приходится добираться туристам в соседние страны, рассказали представители сервиса бронирования билетов “Атлас”.

Круг в сотни км. Перевозчики рассказали, как изменились цены и маршруты в Европу после закрытия литовских КПП