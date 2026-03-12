Белорусские автошколы выдавали свидетельства без обучения - Генпрокуратура

Опубликовано: 12.03.2026 14:56 , Обновлено: 12.03.2026

Генеральная прокуратура выявила "системные упущения" в работе автошкол Могилевской и Брестской областей при оказании услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей. Как показали проверки, в некоторых случаях водителям выдавали свидетельства без фактического проведения обучения.

В Генпрокуратуре заявили о необходимости усиления контроля за работой автошкол, в том числе тех, что отвечают за подготовку водителей общественного транспорта. Прокурорские проверки за 2025 год выявили в их работе следующие “системные упущения”, как их назвали в прокуратуре:

отсутствие учебных планов либо несоответствие количества часов обучения по ряду предметов, применение неактуальных планов-конспектов для занятий;

несоблюдение нормативов по укомплектованию оборудованием классов и автодромов;

выдача свидетельств без фактического проведения обучения.

Такие “системные упущения” в Генпрокуратуре отнесли к косвенным причинам, влияющим на увеличение числа дорожно-транспортных происшествий в участием общественного транспорта. Основными же причинами таких аварий в ведомстве назвали низкую дисциплинированность водителей, а также сознательное пренебрежение Правилами дорожного движения(ПДД) как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов.

Согласно анализу прокурорских работников, соотношение вины водителей перевозчиков и остальных участников дорожного движения в подобных авариях равное.

[inf]По данным Генпрокуратуры, за 2025 год при участии общественного транспорта произошло 64 ДТП с тяжкими последствиями, в которых погибли 29 человек, ещё 49 – получили тяжкие телесные повреждения. Больше всего таких аварий в прошлом году произошло в Минске, а также Гомельской и Витебской областях. Почти половина серьёзных аварий (30 ДТП) была связана с наездом на пешехода, велосипедиста и человека на каком-то средстве персональной мобильности. [/inf]

Отдельно в Генпрокуратуре упомянули случаи с зажатием пассажиров дверьми. В прошлом году было 5 таких серьёзных происшествий. В ведомстве подробно рассказали об одном из них.

Случай произошёл в Витебске. Там водитель автобуса МАЗ во время посадки-высадки пассажиров на остановке зажал дверьми женщину, проволок её по проезжей части, а затем наехал на неё. В результате женщина скончалась, а в отношении водителя возбудили уголовное дело.

Кстати, отсутствие контроля за дверями со стороны водителя в ведомстве отнесли числу наиболее распространенных нарушений на общественном транспорте. Также в этом списке оказались следующие нарушения:

непредоставление преимущества другим транспортным средствам и пешеходам;

превышение скорости;

несоблюдение дистанции до другого автомобиля;

невыполнение требований сигналов светофоров, дорожных знаков и разметки.

Впрочем, с пассажиров в Генпрокуратуре ответственности также полностью снимать не стали. Там подтвердили, что факты их личной невнимательности также не исключены и они нередко приводят к проблемам.

А вот к перевозчикам у прокуратуры претензии иного характера. В ведомстве обратили внимание на несоблюдение режима труда и отдыха водителей, халатному отношению к проведению стажировок, повышения квалификации и своевременного медицинского обследования водителей, а также нежелание проводить служебное расследование по ДТП.

В Генпрокуратуре заверили, что по всем нарушениям были приняты меры прокурорского реагирования, а о выявленных проблемах доложила правительству.