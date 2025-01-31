🎥 Видео

Опубликовано: 31.01.2025 10:30 , Обновлено: 31.01.2025

Пользователь TikTok из Гродно с ником @garage_grodno поделился видео, в котором продемонстрировал, как, по его мнению, одна из автомоек самообслуживания в городе обманывает клиентов. На кадрах видно, как на табло, отсчитывающем время, стремительно «тают» секунды, проскакивая сразу по несколько штук.

«Не могу понять, почему подорожала мойка? Всё просто! Они секунды пропускают», — написал автор видео, снятое, как он сам обозначил, на улице Соломовой в Гродно.

В комментариях под видео разгорелась дискуссия. Одни пользователи поддержали автора, отметив, что тоже замечали подобное: «Я думал, меня глючит… Ан нет?».

Кто-то даже призвал: «Нужно массово писать жалобы. Иначе так и будем „терпилами“».

Другие же усомнились в обвинениях, предположив, что на табло отображаются не секунды, а копейки: «Это отображаются копейки, а не время. Соответственно, если минута стоит 1.3 рубля, то примерно 45 секунд получается».

Также было высказано предположение, что цена секунды для шампуня и для воды может отличаться, что и объясняет неравномерность. Однако автор видео опроверг использование какого-либо специального режима.

Один из комментаторов в шутку отметил: «То, что кому-то может прийти в голову наблюдать за секундомером, они не учли. Такой бизнес накрыли!».

Сам автор видео заявил, что больше не будет пользоваться услугами этой автомойки. [link href=“https://yandex.by/maps/org/eurowash/185833668298/?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Eurowash [/link][link href=“https://yandex.by/maps/10274/grodno/category/car_wash/184105244/?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 14px;”] Автомойка в Гродно [/link] Embedded content

В общем, журналист Telegraf.news не берётся утверждать, действительно ли автомойка «обманывает» клиентов. Или же неравномерный отсчёт времени (если это время, а не депозит) связан с техническими особенностями оборудования или разной стоимостью услуг.

Тем не менее видео вызвало резонанс и заставило задуматься о том, насколько внимательно мы следим за временем и деньгами на автомойках самообслуживания.