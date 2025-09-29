На дорогах под Минском заметили «берлинские подушки» вместо «лежачих полицейских». В чём преимущество?

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Опубликовано: 29.09.2025 15:16 , Обновлено: 29.09.2025

на одной из трасс под Минском заметили нестандартные искусственные неровности: в отличие от классических "лежачих полицейских" они занимают не всю проезжую часть, а лишь часть. Узнали, в чём преимущество "берлинских подушек".

Новый для большинства белорусских автомобилистов вид “лежачих полицейских” установили на обновленной трассе под Минском, ведущей от гольф-клуба в направлении Колодищей, на что обратил внимание портал Onliner.by. Выглядят они как трапециевидные “островки”, установленные аккурат посреди полосы движения.

Это не какая-то новация белорусских дорожников, а очередной пример заимствования западного опыта, который хорошо зарекомендовал себя. Своё название - “берлинские подушки” или по-немецки Berliner Kissen - такой вид искусственной неровности получили потому, что их стали массово устанавливать в немецкой столице - ещё в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Сейчас их активно используют во многих европейских странах, как правило, в жилых кварталах и вблизи детских и учебных заведений.

Фото: Onliner.by











При условии соблюдения правильных параметров по высоте и ширине, “берлинские подушки” способны заметно облегчить жизнь водителям. Если легковым авто всё равное придется снижать скорость на данном участке (ширина подушки не позволяет пропустить её между колёс), то автобусам и грузовикам, то есть габаритной технике с более широкой колёсной базой, можно будет преодолевать препятствие, не утапливая педаль тормоза в пол.

По словам некоторых экспертов, такой вид искусственной неровности не менее эффективно снижает скорость транспортного потока на потенциально опасных участках дороги, но делает это более “точечно” и, по мнению некоторых, не столь сильно бьёт по подвеске авто, как традиционный “лежачие полицейские”.

Отдельное спасибо дорожникам за переход на подобные виды искусственной неровности точно скажут мотоциклисты и велосипедисты - они могут легко объезжать “подушку”, не выезжая за пределы проезжей части. Впрочем, не известно, является ли установка таких “лежачих полицейских” точечным экспериментом ГАИ и стоит ли ждать подобных новаций на других участках белорусских дорог.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в официальном Telegram-канале Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси объяснили, зачем нанесли необычную дорожную разметку в Заславле Минской области. Больше всего вопросов у пользователей соцсетей, где завирусился ролик с новой разметкой, вызвал пешеходный переход, раскрашенный в три цвета: белый, красный и зелёный.

В Минтрансе объяснили причины нанесения необычной разметки под Минском