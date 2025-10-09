На дорогах Беларуси начали устанавливать новые знаки STOP, которые следят за авто
На белорусских дорогах начали устанавливать "умные" знаки STOP, запрещающие движение без остановки. Первый такой обновлённый знак на днях появился на пересечении республиканской трассы М-10 и дороги Р-124. Оказалось, что новый знак способен следить за машинами с помощью специальных датчиков.
В Гомельской областной ГАИ новые знаки назвали “умными”, поскольку на деле в него “зашита” целая система датчиков, которые следят за обстановкой на главной дороге и помогают водителю, выезжающему со второстепенной дороги, сориентироваться.
“Проблема знакома многим: выезжаешь со второстепенной, выглянул — вроде чисто, но не заметил машину, которая летит на скорости. Теперь технологии в помощь”, - объяснили в ГАИ, зачем решили технологически апгредить обычный дорожный знак.
Работать “умный” стоп-знак будет следующим образом: когда датчики засекают на главной дороге движение, весь знак начинает светиться, загораясь ярким белым маячком, а на информационном табло, расположенным ниже, появляются надписи: “Внимание. Остановись. Уступи дорогу”. Маячок гаснет, как только транспортное средство на главной проезжает, после чего водитель второстепенной может уверенно тронуться.
Работает “умный” знак от солнечных панелей. В ГАИ выразили надежду на то, что внедрение подобных технологических знаков приведёт к снижению числа ДТП и сделает белорусские дороги более безопасными.
Ранее Telegraf.news рассказал, что на дорогах Бреста водители на днях также заметили обновления: там на трёх перекрестах появились таблички, которые недавно обещал глава МВД Кубраков. Речь идёт о знаках, которые разрешают велосипедистам и владельцам средств персональной мобильности не спешиваться.
ГАИ Бреста предупредила жителей города о трёх новых табличках