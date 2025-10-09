На дорогах Беларуси начали устанавливать новые знаки STOP, которые следят за авто

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Опубликовано: 09.10.2025 14:09 , Обновлено: 09.10.2025

На белорусских дорогах начали устанавливать "умные" знаки STOP, запрещающие движение без остановки. Первый такой обновлённый знак на днях появился на пересечении республиканской трассы М-10 и дороги Р-124. Оказалось, что новый знак способен следить за машинами с помощью специальных датчиков.

В Гомельской областной ГАИ новые знаки назвали “умными”, поскольку на деле в него “зашита” целая система датчиков, которые следят за обстановкой на главной дороге и помогают водителю, выезжающему со второстепенной дороги, сориентироваться.

“Проблема знакома многим: выезжаешь со второстепенной, выглянул — вроде чисто, но не заметил машину, которая летит на скорости. Теперь технологии в помощь”, - объяснили в ГАИ, зачем решили технологически апгредить обычный дорожный знак.

Работать “умный” стоп-знак будет следующим образом: когда датчики засекают на главной дороге движение, весь знак начинает светиться, загораясь ярким белым маячком, а на информационном табло, расположенным ниже, появляются надписи: “Внимание. Остановись. Уступи дорогу”. Маячок гаснет, как только транспортное средство на главной проезжает, после чего водитель второстепенной может уверенно тронуться.

Работает “умный” знак от солнечных панелей. В ГАИ выразили надежду на то, что внедрение подобных технологических знаков приведёт к снижению числа ДТП и сделает белорусские дороги более безопасными.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на дорогах Бреста водители на днях также заметили обновления: там на трёх перекрестах появились таблички, которые недавно обещал глава МВД Кубраков. Речь идёт о знаках, которые разрешают велосипедистам и владельцам средств персональной мобильности не спешиваться.

ГАИ Бреста предупредила жителей города о трёх новых табличках