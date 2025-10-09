ГАИ Бреста предупредила жителей города о трёх новых табличках

Опубликовано: 09.10.2025 10:37 , Обновлено: 09.10.2025

В ГАИ Бреста сообщили, что в областном центре Беларуси появились на трёх перекрестах таблички, которые недавно обещал глава МВД Кубраков. Речь идёт о знаках, которые разрешают велосипедистам и владельцам средств персональной мобильности не спешиваться.

Их установили по следующим адресам:

перекресток ул.Карла Маркса и ул Орджоникидзе;

ул.Бориса Маслова (напротив УЗ «Брестская городская поликлиника №5»);

ул.Янки Купалы вблизи дома №120/12.

В Госавтоинспекции, впрочем, напомнили, что всем участникам дорожного движения все равно надо быть предельно внимательными при пересечении проезжей части.

Ранее Telegraf.news писал, что глава МВД Иван Кубраков затронул нюансы пересечения проезжей части велосипедистами и водителями средств персональной мобильности. В частности, он рассказал, в каком случае им можно не спешиваться, упомянув потенциально новую табличку в ПДД.

«Можно не спешиваться» — Кубраков показал новую табличку на велопереездах, имитирующую светофор