На десятках трасс двух областей Беларуси на время весенней распутицы ввели ограничения для авто

Опубликовано: 13.03.2026 15:42 , Обновлено: 13.03.2026

Министерство транспорта сообщило о введении сезонных ограничений на движение по республиканским автодорогам. Первыми весенние ограничения, которые затронут большегрузы, ввели власти Гродненской и Могилевской областей.

Решения о запрете на движение большегрузов по трассам в Беларуси принимают местные власти - с учётом фактического состояния и метеоусловий в конкретной местности. Первые ограничения нагрузок на оси транспортных средств и самоходных машин уже ввели РУП «Гродноавтодор» и РУП «Могилевавтодор».

Так, на Гродненщине ограничения начнут действовать уже с понедельника, 16 марта, и продлятся минимум до 1 апреля. На Могилёвщине ограничения вступят в силу чуть позже, но и продлятся дольше - с 20 марта по 17 апреля.

В Минтрансе пояснили, что список дорог, где на время весенней распутицы ограничат движение большегрузов, может пополняться по мере изменения метеоусловий. Отслеживать актуальные трассы, куда нельзя будет въезжать тяжёлым авто, можно на сайтах республиканских предприятий, обслуживающих автомобильные дороги в конкретном регионе.

Ограничения на трассах Гродненской области с 16 марта по 1 апреля

Номер дороги Титул дороги Км начала участка Км конца участка Максимальная нагрузка на ось, тс М-11 E85 Граница Литовской Республики (Бенжони)–Лида–Слоним–Бытень 0,057 39,541 8 Р-5 Барановичи–Новогрудок–Ивье 51,24 28,211 8 Р-5 Барановичи–Новогрудок–Ивье 34,855 22,568 8 Р-5 Барановичи–Новогрудок–Ивье 61,323 36,438 8 Р-10 Любча–Новогрудок–Дятлово 1,063 22,058 8 Р-10 Любча–Новогрудок–Дятлово 28,239 32,766 8 Р-11 Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж 0 30,33 9 Р-11 Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж 30,665 22,555 9 Р-11 Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж 58,309 21,841 9 Р-11 Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж 80,15 0,336 9 Р-11 Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж 80,486 0,598 9 Р-11 Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж 81,084 21,356 9 Р-11 Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж 102,44 0,36 9 Р-11 Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж 102,8 10,7 9 Р-41 Слоним–Мосты–Скидель–граница Литовской Республики (Поречье) 2,3 30,725 9 Р-41 Слоним–Мосты–Скидель–граница Литовской Республики (Поречье) 33,025 37,223 9 Р-41 Слоним–Мосты–Скидель–граница Литовской Республики (Поречье) 71,567 3,033 9 Р-41 Слоним–Мосты–Скидель–граница Литовской Республики (Поречье) 76,574 23,906 9 Р-48 Ворона–Ошмяны–Юратишки–Ивье 71,915 33,072 8 Р-50 Мосты–Зельва–Ружаны 1 62,143 8 Р-50 Мосты–Зельва–Ружаны 63,143 3,624 8 Р-51 Острино–Щучин–Волковыск 0 18,588 8 Р-51 Острино–Щучин–Волковыск 38,303 9,267 8 Р-51 Острино–Щучин–Волковыск 48,42 7,99 8 Р-51 Острино–Щучин–Волковыск 64,2 9,503 8 Р-51 Острино–Щучин–Волковыск 75,529 4,063 8 Р-63 Борисов–Вилейка–Ошмяны 152,87 12,68 8 Р-78 Олекшицы–Волковыск–Порозово–Пружаны 67,854 19,696 8 Р-85 Слоним–Высокое 5,12 25,867 8 Р-89 Лида–Трокели–Геранёны–граница Литовской Республики (Геранёны) 3,581 16,858 9 Р-100 Мосты–Большая Берестовица 2,957 11,244 9 Р-108 Барановичи–Молчадь–Дятлово 40,845 25,467 8 Р-134 Большая Берестовица–Кваторы–Свислочь 10,21 8,89 8 Р-135 Ивье–Трокели–Радунь 3,771 34,089 9 Р-141 Белица–Желудок–Рожанка 0 20,232 9 Р-142 Зельва–Деречин–Медвиновичи 13,171 35,864 8 Р-145 Гродно–Острино–Радунь–граница Литовской Республики (Дотишки) 26,918 22,147 8 М-11/П2 Подъезд к г.Лиде от а/д М-11 Е85 (км 39,598) 0 4,7 8 Р-10/П1 Подъезд к автомобильной дороге Р-11 (км 51) от автомобильной дороги Р-10 0,021 8,519 8 Р-10/П1 Подъезд к автомобильной дороге Р-11 (км 51) от автомобильной дороги Р-10 8,779 3,488 8 Р-10/П1 Подъезд к автомобильной дороге Р-11 (км 51) от автомобильной дороги Р-10 12,447 4,984 8 Р-99/П2 Подъезд к г.Слониму от а/д Р-99 0 5,417 9 Р-135/П1 Подъезд к автомобильной дороге Р-48 (км 105) от автомобильной дороги Р-135 (км 3,8) 0 5,448 8 Р-135/П1 Подъезд к автомобильной дороге Р-48 (км 105) от автомобильной дороги Р-135 (км 3,8) 5,448 5,597 8

Ограничения на трассах Могилёвской области с 20 марта по 17 апреля