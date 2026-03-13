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На десятках трасс двух областей Беларуси на время весенней распутицы ввели ограничения для авто

На десятках трасс двух областей Беларуси на время весенней распутицы ввели ограничения для авто
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Министерство транспорта сообщило о введении сезонных ограничений на движение по республиканским автодорогам. Первыми весенние ограничения, которые затронут большегрузы, ввели власти Гродненской и Могилевской областей.

Решения о запрете на движение большегрузов по трассам в Беларуси принимают местные власти - с учётом фактического состояния и метеоусловий в конкретной местности. Первые ограничения нагрузок на оси транспортных средств и самоходных машин уже ввели РУП «Гродноавтодор» и РУП «Могилевавтодор».

Так, на Гродненщине ограничения начнут действовать уже с понедельника, 16 марта, и продлятся минимум до 1 апреля. На Могилёвщине ограничения вступят в силу чуть позже, но и продлятся дольше - с 20 марта по 17 апреля.

В Минтрансе пояснили, что список дорог, где на время весенней распутицы ограничат движение большегрузов, может пополняться по мере изменения метеоусловий. Отслеживать актуальные трассы, куда нельзя будет въезжать тяжёлым авто, можно на сайтах республиканских предприятий, обслуживающих автомобильные дороги в конкретном регионе.

Ограничения на трассах Гродненской области с 16 марта по 1 апреля

Номер дорогиТитул дорогиКм начала участкаКм конца участкаМаксимальная нагрузка на ось, тс
М-11 E85Граница Литовской Республики (Бенжони)–Лида–Слоним–Бытень0,05739,5418
Р-5Барановичи–Новогрудок–Ивье51,2428,2118
Р-5Барановичи–Новогрудок–Ивье34,85522,5688
Р-5Барановичи–Новогрудок–Ивье61,32336,4388
Р-10Любча–Новогрудок–Дятлово1,06322,0588
Р-10Любча–Новогрудок–Дятлово28,23932,7668
Р-11Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж030,339
Р-11Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж30,66522,5559
Р-11Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж58,30921,8419
Р-11Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж80,150,3369
Р-11Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж80,4860,5989
Р-11Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж81,08421,3569
Р-11Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж102,440,369
Р-11Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж102,810,79
Р-41Слоним–Мосты–Скидель–граница Литовской Республики (Поречье)2,330,7259
Р-41Слоним–Мосты–Скидель–граница Литовской Республики (Поречье)33,02537,2239
Р-41Слоним–Мосты–Скидель–граница Литовской Республики (Поречье)71,5673,0339
Р-41Слоним–Мосты–Скидель–граница Литовской Республики (Поречье)76,57423,9069
Р-48Ворона–Ошмяны–Юратишки–Ивье71,91533,0728
Р-50Мосты–Зельва–Ружаны162,1438
Р-50Мосты–Зельва–Ружаны63,1433,6248
Р-51Острино–Щучин–Волковыск018,5888
Р-51Острино–Щучин–Волковыск38,3039,2678
Р-51Острино–Щучин–Волковыск48,427,998
Р-51Острино–Щучин–Волковыск64,29,5038
Р-51Острино–Щучин–Волковыск75,5294,0638
Р-63Борисов–Вилейка–Ошмяны152,8712,688
Р-78Олекшицы–Волковыск–Порозово–Пружаны67,85419,6968
Р-85Слоним–Высокое5,1225,8678
Р-89Лида–Трокели–Геранёны–граница Литовской Республики (Геранёны)3,58116,8589
Р-100Мосты–Большая Берестовица2,95711,2449
Р-108Барановичи–Молчадь–Дятлово40,84525,4678
Р-134Большая Берестовица–Кваторы–Свислочь10,218,898
Р-135Ивье–Трокели–Радунь3,77134,0899
Р-141Белица–Желудок–Рожанка020,2329
Р-142Зельва–Деречин–Медвиновичи13,17135,8648
Р-145Гродно–Острино–Радунь–граница Литовской Республики (Дотишки)26,91822,1478
М-11/П2Подъезд к г.Лиде от а/д М-11 Е85 (км 39,598)04,78
Р-10/П1Подъезд к автомобильной дороге Р-11 (км 51) от автомобильной дороги Р-100,0218,5198
Р-10/П1Подъезд к автомобильной дороге Р-11 (км 51) от автомобильной дороги Р-108,7793,4888
Р-10/П1Подъезд к автомобильной дороге Р-11 (км 51) от автомобильной дороги Р-1012,4474,9848
Р-99/П2Подъезд к г.Слониму от а/д Р-9905,4179
Р-135/П1Подъезд к автомобильной дороге Р-48 (км 105) от автомобильной дороги Р-135 (км 3,8)05,4488
Р-135/П1Подъезд к автомобильной дороге Р-48 (км 105) от автомобильной дороги Р-135 (км 3,8)5,4485,5978

Ограничения на трассах Могилёвской области с 20 марта по 17 апреля

Номер дорогиТитул дорогиКм начала участкаКм конца участкаМаксимальная нагрузка на ось, тс
Р-15Кричев-Орша-Лепель6,2936
Р-34Осиповичи-Глуск-Озаричи5,50433,726
Р-34Осиповичи-Глуск-Озаричи37,0857,4816
Р-34Осиповичи-Глуск-Озаричи62,33684,9516
Р-38Буда-Кошелево (от а/д М-5)-Чечерск-Краснополье96,9125,36
Р-55Бобруйск-Глуск-Любань-Гулевичи (до а/д Р-43)5,968,346
Р-62Чашники-Бобр-Бобруйск (через Кличев)155,83179,776
Р-62Чашники-Бобр-Бобруйск (через Кличев)183,37215,1856
Р-67Борисов-Березино-Бобруйск97137,3686
Р-71Могилев-Славгород1874,86
Р-72Осиповичи-Свислочь4,00029,0636
Р-73Чаусы-Мстиславль-граница РФ (Каськово)051,2176
Р-73Чаусы-Мстиславль-граница РФ (Каськово)55,03769,1776
Р-74Чериков-Краснополье-Хотимск-граница РФ (Горня)0,70172,286
Р-74Чериков-Краснополье-Хотимск-граница РФ (Горня)74,5109,1126
Р-74Чериков-Краснополье-Хотимск-граница РФ (Горня)110,328123,5716
Р-75Климовичи-Костюковичи-гр.РФ (Смольки)085,1076
Р-77Шклов-Бельници (через Пригани 2)1,355,246
Р-79Кличев-Чечевичи2,30536,7126
Р-91Осиповичи-Барановичи047,86
Р-96Могилев-Рясно-Мстиславль1298,136
Р-97Могилев-Быхов-Рогачев034,1246
Р-97Могилев-Быхов-Рогачев40,86175,0756
Р-118Любоничи (от а/д Р-62)-Кировск016,2496
Р-119Славгород-Никоновичи (до а/д М-8)1,84144,6766
Р-120Быхов-Бельници3,4275,166
Р-121Шклов-Круглое235,626
Р-122Могилев-Чериков-Костюковичи87,38143,296
Р-123Селец (от а.д.М-8/Е95)-Дрибин-Горки067,46
Р-138Чаусы-Славгород (до а.д.Р-71)031,9086
Р-139Хотимск-Родня3,46636,756
Р-140Славгород-Краснополье6,81649,2666
Р-34/П1Подъезд к автодороге Р-55 (от автомобильной дороги Р-34)04,0416
Р-43/П 2Подъезд к г.Чериков №1 от а/д Р-4301,2596
Р-75/П 4Подъезд к г.Костюковичи №2 от а/д Р-7500,4056
Р-75/П 1Подъезд к г.Климовичи №1 от а/д Р-7502,9356
Р-96/П 1Подъезд к г.Чаусы от а/д Р-96021,366
Р-96/П 2Подъезд к г. Дрибин от а/д Р-96012,46
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