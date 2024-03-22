МВД разработало "комплекс дополнительных мер" во время школьных каникул

Опубликовано: 22.03.2024 17:56 , Обновлено: 22.03.2024

В УВД Гомельского облисполкома объявили о разработке "комплекса дополнительных мер", которые затронут школьников в период весенних каникул. Особое внимание сотрудники милиции планируют уделить подросткам, которые уже попали "в поле зрения милиции".

В период весенних каникул, которые пройдут в Беларуси с 24 по 31 марта, правоохранители пообещали “отработать” места, где чаще всего проводят свободное время школьники. К ним относятся кафе, дискотеки, клубы и прочие заведения, передаёт информагентство “БелТА”.

Кроме того, ГАИ Гомельской области запланировала акции, направленные на соблюдение ПДД во дворах и на дорогах. Одна из них — “Безопасный путь”. Мероприятия коснутся не только учеников, но и их родителей, рассказали в ведомстве.

“В последние дни весенних каникул и в первый день новой четверти сотрудники ГАИ и других служб проведут рейды, особое внимание уделят вопросу безопасного подвоза детей”, — отметил начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома Александр Лебедько.

Кроме того, он напомнил о случае, когда водитель-бесправник сбил в одном из гомельских дворов трёхлетнего ребенка. На то, чтобы подобных инцидентов больше не было, нацелена другая акция под названием “Безопасный двор”.

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