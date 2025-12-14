МВД предупредило белорусов о «категорическом запрете» и «внезапностях» на дорогах

Опубликовано: 14.12.2025 10:40 , Обновлено: 14.12.2025

Пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси утром 14 декабря предупредила водителей о «категорическом запрете» на выезд на дороги без зимних шин, что связано с выпадением снега.

Напомним, что использование летних и всесезонных шин в Беларуси запрещено с 1 декабря. Однако, как свидетельствуют сводки ГАИ, некоторые водители до сих пор выезжают на дороги, не сменив резину, что нередко приводит к серьёзным авариям.

В МВД подчеркнули, что запрет стал ещё более актуальным из-за снегопада во многих регионах. Кроме того, Белгидромет прогнозирует туман и гололедицу.

В ведомстве также предупредили, что в таких условиях водителям следует снижать скорость, соблюдать дистанцию и быть готовыми к «внезапному изменению состояния проезжей части».

На открытых участках дорог МВД рекомендовало «держать руль двумя руками».