МВД Беларуси "категорически запретило" таким машинам выезд на дороги

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Опубликовано: 02.01.2026 07:05 , Обновлено: 02.01.2026

Министерство внутренних дел (МВД) Беларуси накануне пятницы обратилось к водителям по всей стране с предупреждением о снежных заносах и сильном ветре.

Мало того, ведомство напомнило о “категорическом запрете” на выезд на дороги с незимними и изношенными шинами. В предстоящие дни из-за погодных условий это будет особенно опасно, а значит стоит ждать.потстального внимания инспекторов ДПС к резине на автомобилях.

По данным Белгидромета (Белгидромет — Белорусский государственный гидрометеорологический центр), 2 января, в пятницу, во многих местах будет идти сильный снег, из-за ветра (до 15–18 м/с) будут метели.

Госавтоинспекция (ГАИ) Беларуси выступила с традиционными рекомендациями, среди которых:

снижать скорость,

плавно разгоняться,

замедляться и маневрировать,

включать ближний свет фар.

А лучше всего вообще отказаться от поездок, особенно дальних.

Напомним, что Белгидромет и МЧС (Министерство по чрезвычайным ситуациям) действительно выпустили предупреждение о сложной погоде в первые дни 2026 года. Там предупредили, что ещё и резко потеплеет, а температура воздуха по западу страны составит 0..-8°C.

Тем временем белорусы активно делятся видео обстановки на дорогах. В большинстве случаев на кадрах видно, что идут сильные снегопады.

По данным метеорологического канала Nadvorie, наиболее сильные снегопады ночью с четверга на пятницу шли на юге и юго-востоке Беларуси. В Ганцевичах видимость — 500 м, в Мозыре — 600 м. В центральных районах Беларуси снегопады были чуть слабее, видимость — от 900 м до 1,5–2 км. При этом ветер, скорость которого 5–8 м/с, порывами 12–15 м/с, создает заносы на трассах и в городе.