Можно ли кратковременно превысить скорость при обгоне? Автоинструктор объяснил нюансы и последствия

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Опубликовано: 07.03.2025 10:38 , Обновлено: 07.03.2025

Превышение скорости во время обгона — нередкая практика у водителей, желающих как можно быстрее завершить этот манёвр. Такое действие считают эффективным многие белорусы, но насколько оно безопасно и правильно? Журналистка Telegraf.news спросила об этом профессионального автоинструктора Дмитрия Ярмолинского.

Обгон — один из самых сложных и рискованных маневров на дороге, поскольку подразумевает выезд на встречную полосу движения. Помимо должной уверенности от водителя, обгон также предполагает умение адекватно оценивать дорожную обстановку.

Ввиду частого отсутствия последнего, этот манёвр нередко становится причиной аварий и гибели водителей и пассажиров. Так, в августе 2024 МВД сообщало о гибели 32 белорусов в результате нарушений правил обгона, а всего на тот момент было зарегистрировано 86 ДТП по этой причине.

Вознамерившись совершить обгон, каждый водитель стремится действовать максимально динамично. Однако значит ли это, что можно выходить за рамки установленного ограничения по скорости в момент обгона? Посмотрели, что говорят об этом правила, и уточнили у автоинструктора.

Что говорят правила?

Фото: Divulgação/Volkswagen

Правила, касающиеся обгона, чётко прописаны в пунктах 93 и 96 ПДД Республики Беларусь.

Они, среди прочего, налагают на водителя, вознамерившегося совершить обгон, ряд обязанностей, которые необходимы для обеспечения безопасности манёвра:

“До начала обгона водитель должен убедиться в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна и своими действиями он не создаст угрозу безопасности дорожного движения, не заставит участников дорожного движения изменить направление и (или) снизить скорость движения”, - сказано в правилах.

Кроме того, правила налагают ряд запретов на осуществление обгона в определённых условиях. Так, например, нельзя совершать обгон, если водитель движущегося впереди по той же полосе движения автомобиля, подал сигнал левого поворота, а также в случае, если следующие за ним водители начали обгон.

Прописаны обязанности и обгоняемого автомобиля. Так, в момент, когда его начали обгонять, он должен “двигаться ближе к правому краю проезжей части дороги и не препятствовать обгону увеличением скорости движения или иными действиями”.

Превышение скорости при обгоне — допустимо ли это?

[info_b]Дмитрий Ярмолинский — частный автоинструктор в г. Минске. Автор YouTube-канала Avtoinstruktorminsk Также ведёт блог, посвящённый практике вождения в Instagram.

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Некоторые водители полагают, что при обгоне можно превышать скорость, установленную правилами и знаками. Однако это не так. В ПДД Беларуси нет исключений из общего правила об ограничении скорости при обгоне.

“Кратковременное превышение скорости при обгоне может быть расценено как необходимость для обеспечения безопасности маневра. Однако важно понимать, что это может привести к юридическим последствиям, так как превышение скорости считается нарушением правил дорожного движения. В случае, если сотрудники правопорядка или мобильные камеры контроля скорости зафиксируют факт превышения, вам может грозить штраф”, – объяснил Дмитрий Ярмолинский.

Также автоинструктор напомнил о морально-этическом аспекте поведения на дорогах общего пользования.

“Ради безопасности маневра следует взвешивать все риски, так как это может быть опасно для всех участников дорожного движения. Всегда нужно стараться соблюдать скорость и оценивать ситуацию заранее, чтобы обгон был максимально безопасным и в пределах разрешенной скорости”, – добавил эксперт.

[info_b]К слову, КоАП Беларуси за превышение скорости (в том числе и во время обгона) предусмотрены штрафы.

С 1 января 2025 года они составляют:

от 10 до 20 км/ч – до 1 базовой величины (до 42 рублей);

от 20 до 30 км/ч – от 1 до 3 базовых величин ( от 42 до 126 рублей);

от 30 до 40 км/ч – от 3 до 10 базовых величин (от 126 до 420 рублей);

40 и больше км/ч – от 8 до 12 базовых величин (от 336 до 504 рублей);

за превышение скорости на 20 и больше км/ч совершенное повторно в течение года – от 5 до 15 базовых величин. (от 210 до 630 рублей).

Если водитель признает себя виновным и выражает согласие на уплату штрафа без составления протокола, то размер штрафа устанавливается по нижнему пределу.

В случае фиксации превышения скорости автоматической камерой постановление о наложении административного взыскания выносится без участия гражданина.

В случае же, если действия повлекли создание аварийной обстановки, то нарушителю будет грозить штраф от 5 до 20 базовых величин (от 210 до 840 рублей) с лишением права управления транспортным средством до 2-х лет или без лишения

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