Можно ли купить место на парковке во дворе многоэтажки? Юрист ответил белорусам

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Опубликовано: 10.03.2025 21:38 , Обновлено: 10.03.2025

Один из жителей Минска пожаловался, что по приезде домой после работы парковочные места во дворе многоэтажки всегда заняты, и поинтересовался, можно ли выкупить место. Юрист Юрий Готовко пояснил.

Увы, водителям завладеть своим личным парковочным местом во дворе многоквартирного жилого дома не получится. По словам Готовко, площадка для парковки машин у многоэтажки - это земля общего пользования. А значит, парковаться там вправе все жильцы, запретить соседям ставить авто на определенном месте нельзя.

Также незаконно ограждать места для парковки разными предметами либо устройствами, [link href=“https://aif.by/dontknows/mozhno_li_kupit_parkovochnoe_mesto_dlya_avto_vo_dvore_mnogokvartirnogo_doma” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] газета “Аргументы и факты в Беларуси”. Если же жители дома считают, что парковочных мест во дворе мало и нужно больше, то можно обратиться в ЖЭС.

Ранее Telegraf.news писал, что столичная Госавтоинспекция назвала незаконной оригинальную практику “бронирования” мест для парковки во дворах жилых многоэтажек. Автовладельцам, которые пытаются “застолбить” за собой парковочное место с помощью подручных средств, грозит немалый штраф, предупредили инспекторы.

ГАИ пригрозила белорусам штрафом в 210 рублей за «бронирование» мест на парковках во дворах