Могут ли белорусы сэкономить на автомойке, принеся своё моющее средство? В МАРТ объяснили

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Опубликовано: 27.01.2025 14:59 , Обновлено: 27.01.2025

Один из жителей столицы пожаловался на то, что на автомойке в Минске ему не дали воспользоваться собственным моющим средством, дабы немного сэкономить. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли объяснили, кто прав в этой ситуации, и можно ли приезжать на мойку самообслуживания "со своим".

По словам минчанина, после того, как он приехал на одну из столичных автомоек и попытался настоять на том, чтобы воспользоваться собственным моющим средством, оператор отказал ему в этом. Разгневанный водитель пожаловался на случившееся в соцсетях, а в пресс-службе МАРТ объяснили, кто прав — он или всё-таки автомойка.

Оказывается, взаимоотношения между исполнителями и потребителями в сфере бытового обслуживания (ст. 39 закона «О защите прав потребителей») регулируются конкретными правилами, которые Совет министров утвердил ещё в 2004 году. Так, в МАРТ сослались на п. 22, согласно которому исполнитель обязан оказать бытовую услугу с использованием своего материала, если иное не предусмотрено документом, подтверждающим заказ, передало информагентство “Минск-Новости”.

“Ввиду приведённой нормы и с учётом имеющихся рекомендаций, определённых инструкцией по эксплуатации о безопасном использовании оборудования с учётом его технологических процессов и используемого для оказания бытовых услуг потребителю, исполнитель имеет право устанавливать запрет на использование потребителем собственных моющих средств и предметов мойки”, — объяснили в ведомстве.

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