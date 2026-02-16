Могут ли белорусы получить компенсацию морального вреда за ДТП? Вот что учтут в суде

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Опубликовано: 16.02.2026 10:48 , Обновлено: 16.02.2026

Могут ли пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии получить компенсацию не только материального, но и морального вреда? Адвокат юридической консультации Железнодорожного района Гомеля Ольга Ксендзова объяснила, какие именно обстоятельства будет учитывать суд.

С компенсацией материального вреда всё более-менее понятно - виновник аварии обязан компенсировать ущерб повреждённой машины, оплатить её ремонт. А вот с моральной компенсацией всё сложнее, в первую очередь потому, что каждый человек по-разному оценивает свои физические и нравственные страдания.

Тем не менее, если человек в результате дорожно-транспортного происшествия получил какие-то травмы, он вправе рассчитывать на компенсацию. Теоретически, в суде можно заявить любую желаемую сумму моральной компенсации - хоть миллион. Но, как и в случае в материальной компенсацией, в суде эту сумму придётся обосновать, ведь суд имеет право снизить заявленную сумму компенсации.

“Желаемая сумма компенсации всегда должна быть разумна и справедлива”, - подчеркнула Ксендзова.

Адвокат назвала несколько важных факторов, которые суд обычно принимает во внимание, рассматривая дела пострадавших в ДТП:

возраст потерпевшего,

состояние здоровья потерпевшего,

насколько авария изменила для человека привычный ему образ жизни,

сколько времени потерпевший находился на больничном после аварии,

материальное положение пострадавшего.

Это все те пункты, которые в обязательном порядке всплывут в ходе судебного разбирательства и к которому пострадавшему стоит подготовиться заранее, чтобы не затягивать процесс и быстрее получить законную компенсацию вреда. Для этого стоит заранее собрать все возможные справки и подготовить обоснования своего морального ущерба для суда.

При этом, как отметила адвокат, само рассмотрение дела по ДТП вовсе не обязательно должно окончиться вынесением решения суда.

“Стороны всегда могут окончить спор мировым соглашением о сумме и порядке возмущения”, - пояснила эксперт.

А о том, как вести себя белорусам, ставшим свидетелями дорожного происшествия на дороге, ранее подробно рассказывали в МЧС Беларуси.

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