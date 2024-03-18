МНС Беларуси опубликовало полный список авто, за которые придётся заплатить налог в 10 раз больше обычного

Опубликовано: 18.03.2024 18:18 , Обновлено: 18.03.2024

Сотрудники Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (МНС) рассказали, кому, когда и в каком размере нужно заплатить транспортный налог в десятикратном размере. Соответствующее письмо Совет министров направил в налоговые органы 14 марта.

Речь идет об автомобилях, которым не более трёх лет и которые включены в “перечень повышенной комфортности”. Полный список моделей опубликовали на официальном сайте МНС.

В декабре 2023 года заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая заявила, что для “владельцев люксовых автомобилей увеличиваются ставки транспортного налога”. При этом срок эксплуатации не должен превышать более трёх лет с даты выпуска. И если в декабре прошлого года в списке находились 11 моделей, то сейчас их уже 17.

В обновлённый перечень вошли автомобили повышенной комфортности 2022-го, 2023-го и 2024 годов выпуска, а именно:

В МНС разъяснили, что организации-плательщики должны уплатить аванс за авто в размере одной четвёртой годовой ставки транспортного налога:

на 1 января текущего года — за I квартал;

на 1 апреля текущего года — за II квартал;

на 1 июля текущего года — за III квартал.

Что касается физических лиц, для них список автомобилей “повышенной комфортности” будет таким же, но срок уплаты продлится до 15 ноября.

А что по деньгам?

Ставка транспортного налога для легкового автомобиля с массой от 1 до 2 тонн составляет 225 рублей в год, а для таких же автомобилей повышенной комфортности — 2250 рублей . Как видим, за “комфорт” придётся раскошелиться.

[info_b]Кстати, в России повышенный размер транспортного налога для дорогих авто работает с 2014 года. Сейчас в списке значатся около 500 марок “средней стоимостью от 10 миллионов рублей”. [/info_b]

Ранее Телеграф писал, что в МНС рассказали, сколько белорусов попадут под налог «на богатство».

В МНС рассказали, сколько белорусов попадут под налог «на богатство»