Минздрав запретил водить автомобиль белорускам с 12-й недели беременности — Список противопоказаний

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Опубликовано: 22.09.2022 11:24 , Обновлено: 22.09.2022

Министерство здравоохранения Беларуси 22 сентября опубликовало обновленный список заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению транспортными средствами (автомобилем, мотоциклом и т.д.).

Всего в списке — 26 противопоказаний. Это заболевания зрения, слуха, нарушения вестибулярной функции, заболевания опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, ампутации, психические расстройства, сахарный диабет и другие.

В документе также прописано, в каких случаях с заболеваниями садится за руль все же можно — например, проводится терапия или после перенесенного заболевания прошло время.

Так, если у водителя острота зрения с коррекцией ниже 0,6 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу или ниже 0,5 на каждом глазу, то водить ему можно только с коррекцией (очковой, контактной) при близорукости и дальнозоркости 9,0 диоптрии. А при астигматизме — 3,0 диоптрии (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 9,0 диоптрии); разница в силе очковых линз двух глаз не должна превышать 3,0 диоптрии.

Минздрав запретил садится за руль тем, у кого ограничение полей зрения обоих глаз более чем на 30 градусов как минимум в одном квадранте.

Если у человека нарушение цветоощущения (аномалии цветового зрения), то водить разрешили тем, кто может правильно различать цвета светофора.

Водители с одно-, двусторонним снижением слуха или двусторонней глухотой допускаются к управлению при восприятии речи разговорной громкости на одно ухо на расстоянии 3 метра и более.

Людям, которые перенесли инфаркт миокарда, можно водить, как и ранее, только через 6 месяцев после заболевания на основании заключения врача-кардиолога.

А вот беременным запретили садится за руль на 12-й неделе беременности и более. Например, в 2019 году водить машину можно было на любом сроке беременности.

[info_b]Полный перечень с запретами и ограничениями можно посмотреть по ссылке.[/info_b]

Кстати, напомним, с 22 сентября вступило в силу большинство изменений в закон «О дорожном движении».

Например, белорусы смогут учиться водить и сдавать экзамен в ГАИ на автомобиле с коробкой «автомат». Тогда и в водительском удостоверении будет прописана отметка о возможности управления транспортными средствами без «механики».

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