Минздрав Беларуси разрешил проверять водителей на алкоголь перед рейсом дистанционно. Это как?

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Опубликовано: 18.09.2024 10:21 , Обновлено: 18.09.2024

Министерство здравоохранения внесло изменения в Инструкцию о порядке проведения предрейсовых и иных медицинских обследований водителей. Нововведения прописаны в ведомственном постановлении №134, которое в среду, 18 сентября, было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Как следует из текста документа, в инструкции официально закрепили право юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются транспортными перевозками, проводить дистанционно обязательный предрейсовый контроль водителей (в том числе, на содержание алкоголя и запрещенных веществ в организме) и иные медицинские обследования.

Как именно может быть организован такой дистанционный контроль, в постановлении не уточняется. Там лишь сказано, что проводить медосмотр теперь можно “с применением медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья”.

Кроме того, согласно постановлению Минздрава, теперь вести журнал предрейсовых и иных медицинских обследований водителей можно и в электронном виде, но только “при соблюдении требований, предъявляемых к электронным медицинским документам”.

Из постановления также следует, что теперь проверять в рамках предрейсовых медосмотров будут не содержание “алкоголя” в организме водителя, в содержание “абсолютного этилового спирта”.

Ранее Telegraf.news рассказывал об эксперименте, который проводили в начале этого года на территории Гродненской области на базе детской центральной городской клинической поликлиники Гродно. Там водителей ежедневный медосмотр водители также проходили дистанционно - с использованием специального программно-аппаратного комплекса «ОСМОТР Плюс».

В Беларуси решили проверять водителей на алкоголь перед сменой дистанционно. Это как?

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