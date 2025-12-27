Минздрав Беларуси объяснил запрет незамерзаек: «Боли в области сердца»

Опубликовано: 27.12.2025 19:33 , Обновлено: 27.12.2025

Министерство здравоохранения Беларуси разъяснило причины недавних запретов на продажу некоторых омывающих жидкостей для зимнего использования. Все запрещённые товары были российского производства.

«Уважаемые автолюбители, будьте осторожны: “незамерзайка” может быть опасной!» — заявили в ведомстве. Там пояснили, что Санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава проводит платный контроль такой продукции, и в 11% случаев проверки выявляют нарушения санитарных требований.

Чем опасны такие жидкости

В Минздраве напомнили, что основную угрозу в подобных омывающих жидкостях представляет метанол (метиловый спирт), который в Беларуси практически запрещён к использованию в производстве «незамерзаек». Однако, как отмечают в ведомстве, некоторые недобросовестные производители всё равно его добавляют.

«Он почти не отличается по запаху от этилового спирта, но является сильным ядом», — предупредили в министерстве. Причём для отравления необязательно его употреблять внутрь. Испарения метанола могут вызывать:

поражение органов зрения,

головные боли,

боли в области сердца,

заболевания дыхательных путей,

химические отравления.

Как обезопасить себя

Самый простой способ, по словам специалистов Минздрава, — не покупать сомнительные жидкости. Чтобы быть уверенным в отсутствии метанола в составе, совершать покупки следует только в официальных торговых точках.

Также белорусов призвали насторожиться при виде подозрительно низкой цены. «Насторожитесь, если цена слишком низкая!» — советуют в ведомстве, не уточняя, однако, нижнюю границу стоимости для качественной продукции.

Минздрав запретил продавать российскую незамерзайку с метанолом в 570 раз выше нормы