Минздрав Беларуси объяснил запрет незамерзаек: «Боли в области сердца»
Министерство здравоохранения Беларуси разъяснило причины недавних запретов на продажу некоторых омывающих жидкостей для зимнего использования. Все запрещённые товары были российского производства.
«Уважаемые автолюбители, будьте осторожны: “незамерзайка” может быть опасной!» — заявили в ведомстве. Там пояснили, что Санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава проводит платный контроль такой продукции, и в 11% случаев проверки выявляют нарушения санитарных требований.
Чем опасны такие жидкости
В Минздраве напомнили, что основную угрозу в подобных омывающих жидкостях представляет метанол (метиловый спирт), который в Беларуси практически запрещён к использованию в производстве «незамерзаек». Однако, как отмечают в ведомстве, некоторые недобросовестные производители всё равно его добавляют.
«Он почти не отличается по запаху от этилового спирта, но является сильным ядом», — предупредили в министерстве. Причём для отравления необязательно его употреблять внутрь. Испарения метанола могут вызывать:
- поражение органов зрения,
- головные боли,
- боли в области сердца,
- заболевания дыхательных путей,
- химические отравления.
Как обезопасить себя
Самый простой способ, по словам специалистов Минздрава, — не покупать сомнительные жидкости. Чтобы быть уверенным в отсутствии метанола в составе, совершать покупки следует только в официальных торговых точках.
Также белорусов призвали насторожиться при виде подозрительно низкой цены. «Насторожитесь, если цена слишком низкая!» — советуют в ведомстве, не уточняя, однако, нижнюю границу стоимости для качественной продукции.
Минздрав запретил продавать российскую незамерзайку с метанолом в 570 раз выше нормы