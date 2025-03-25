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Минтранс потребовал ужесточить условия проезда по платным дорогам Беларуси. Кому предложили запретить разовый тариф?

Минтранс потребовал ужесточить условия проезда по платным дорогам Беларуси. Кому предложили запретить разовый тариф?
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Министерство транспорта и коммуникаций 25 марта вынесло на общественное обсуждение проект постановления Совета министров, которым предлагается изменить некоторые условия взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам Беларуси. Журналисты Telegraf.news изучили обоснование Минтранса и узнали, какой категории автомобилистов ведомство предложило запретить оплачивать проезд по разовому тарифу.

Проект постановления Совмина вместе с пояснительной запиской Минтранса выложили на Правовом форуме Беларуси. Внести свои предложения и замечания по данному законопроекту можно будет в течение ближайших 10 дней - до 3 апреля 2025 года.

Суть нововведений, предложенных Минтрансом, сводятся к тому, чтобы запретить оплачивать проезд по платным дорогам Беларуси по разовому тарифу в тех случаях, когда сотрудники Транспортной инспекции ведомства выявляют нарушения правил проезда по платным дорогам.

В Минтрансе полагают, что таким образом им удастся исключить случаи “злоупотребления пользователями платной дороги возможностью внесения платы за проезд по разовому тарифу”. В ведомстве пояснили, что некоторые автомобилисты “умышлено проезжают по платной дороге в нарушение установленного порядка”, при этом заранее планируют оплатить проезд по разовому тарифу лишь в случае, если их уличат в нарушении.

Дело в том, что сейчас у автомобилистов есть такая возможность - внести плату по разовому тарифу по заявительному принципу в течение 2 часов с момента нарушения. В этом случае с них не будут в качестве наказания за нарушение взимать плату в увеличенном размере. Минтранс предложил эту лазейку закрыть.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство транспорта и коммуникаций озвучило планы в ближайшие годы перевести основные подъезды к Минску на цементобетонное покрытие. Об этом в феврале этого года сообщил заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Минтранса Сергей Леончик.

Минтранс назвал, какие дороги под Минском переведут с асфальта на цементобетон. Зачем?

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