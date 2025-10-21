Минтранс пообещал отказаться от ямочного ремонта в Беларуси. Как будут заделывать выбоины?

Опубликовано: 21.10.2025 17:33 , Обновлено: 21.10.2025

Начальника главного управления автомобильных дорог министерства транспорта и коммуникаций (Минтранс) Сергей Леончик заявил, что в Беларуси с каждым годом производят все меньше ямочного ремонта.

По словам чиновника, передает sb.by, через несколько лет дорожники вообще откажутся от ямочного ремонта, потому что “покрытие дорог будет восстанавливаться и соответствовать всем запросам” белорусов.

Тем не менее пока на дорогах нередко можно увидеть странно залатанные ямы. Не дождавшись планового ремонта своей улицы, люди берут в руки лопаты и сами заделывают выбоины: битым кирпичом, камнями, шифером и другими подручными материалами.

Заместитель главного инженера-начальник отдела содержания и благоустройства государственного предприятия «Гордорстрой» Николай Золотухин рассказал журналистке Telegraf.news, какие “латки” опасны и подсказал, куда обращаться.

«Любят искать виноватых» — В Гордорстрое рассказали, могут ли белорусы сами ремонтировать дороги