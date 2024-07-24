Минтранс объяснил, почему решил строить меньше новых дорог в Беларуси

Опубликовано: 24.07.2024 14:34 , Обновлено: 24.07.2024

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси предупредило белорусов о том, что в ближайшее время строительство новых дорог в стране планируют существенно сокращать. Начальник главного управления автомобильных дорог ведомства Григорий Глазко 24 июля объяснил, с чем это связано.

[info_b]По данным Минтранса на 1 января 2024 года, в Беларуси протяженность автомобильных дорог общего пользования достигла 87 тыс. километров: в республиканской сети - около 16 тыс. км, в местной - около 71 тыс. км. Число автомобильных мостов перевалило за 5220.[/info_b]

По словам Глазко, плотность автомобильной дорожной сети в Беларуси “одна из самых высоких среди стран постсоветского пространства и в целом в Европе”, сообщило госагентство БЕЛТА.

“Поэтому в ближайшее время мы будем уходить от нового строительства, при этом реконструкция дорог и мостов сохранится”, - пояснил Глазко, подчеркнув, что акцент в работе профильных служб предполагается сделать “на сохранение и улучшение существующей сети дорог”, а также “приведение надлежащего транспорто-эксплуатационного состояния в рамках текущего или капитальных ремонтов”.

При текущем ремонте в Минтрансе пообещали уделять больше внимания замене и ремонту покрытия, а также наращивать нагрузку по капитальному ремонту дорог, предназначенных для большегрузов - до 11,5 т на ось. Кроме того, в ведомстве пообещали отправлять больше мостов на ремонт, но “с учетом увеличения доли финансирования”.

“Это будет отражено при формировании государственной программы на следующую пятилетку 2026-2030 годов”, - пояснил Глазко.

[info_b]Согласно данным Всемирного справочника ЦРУ, Беларусь в мировом рейтинге находится на 56 месте из 220 по длине дорог. Для сравнения, соседняя Польша расположилась на 21 месте рейтинга с обещй продолжительностью дорог в 429,8 тыс. км (в рейтинге учитываются как автомобильные дороги с твёрдым покрытием, так и грунтовые) и плотностью в 137 км/км². А вот Литва оказалась на 63 месте рейтинга, при этом плотность дорог у неё сопоставимая - 129 км/км², Латвия - и вовсе на 78 месте.

Впрочем, следует отметить, что данные в указанном рейтинге весьма не равномерны и зачастую устаревшие. Так, для Беларуси и Латвии данные приведены аж за 2005 и 2015 год, тогда как для той же Польши и Литвы - за 2023 и 2018 годы, соответственно.

Согласно данным из открытых источников, плотность загородных автомобильных дорог с твёрдым покрытием в Беларуси остаётся пока довольно низкой — порядка 337 км на 1000 км². Средний показатель в европейских странах с развитой сетью автомобильных дорог этот показатель сейчас достигает 906 км на 1000 км². [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце апреля этого года Минтранс отчитался о завершении “масштабного ямочного ремонта” на республиканских дорогах. По информации ведомства, всего с начала 2024 года на автомагистралях дорожники устранили 354 тыс. квадратных метров дефектов.

Минтранс объявил о завершении «масштабного» ремонта дорог в Беларуси