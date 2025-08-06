Минтранс Беларуси разрешил лесовозам ездить по республиканским дорогам в жару
Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси дополнило перечень транспортных средств, которым разрешено движение по республиканским дорогам в жаркую погоду. В список исключений теперь включены грузовики, перевозящие древесину.
Нововведение коснулось случаев вывоза древесины в заготовленном виде с опушек леса, участков возле полей у населённых пунктов и с площадок, взятых в аренду для заготовки. Обязательное условие для проезда без ограничений — наличие у водителя подтверждающих грузосопроводительных документов, сообщил Национальный правовой интернет-портал.
Таким образом, лесовозы присоединились к списку исключений, в который ранее уже входили транспортные средства, перевозящие:
- пассажиров,
- скоропортящиеся продукты (например, молоко),
- живых животных,
- цветы,
- опасные грузы.
А также техника, задействованная в ликвидации ЧС или ремонте самих дорог и ряд других транспортных средств.
Для всех остальных большегрузов продолжают действовать сезонные ограничения, о которых ранее рассказывали журналисты Telegraf.news.
В период с 26 мая по 31 августа, если температура воздуха с 11:00 до 20:00 превышает +25°C, максимально допустимая нагрузка на одиночную ось не должна быть более 6 тонн. Запрет распространяется на республиканские автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием, кроме тех, что попали в отдельный перечень исключений.