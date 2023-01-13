Минтранс Беларуси пообещал изменить частоту прохождения техосмотра

Опубликовано: 13.01.2023 08:43 , Обновлено: 13.01.2023

В Министерстве транспорта и коммуникаций сообщили, что могут изменить периодичность прохождения техосмотра в Беларуси.

Об этом сказано в ответе ведомства на обращение журналистов Onliner.

Также Минтранс планирует изменить срок действия разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Однако как именно в ведомстве планируют поменять периодичность прохождения техосмотра, там не уточнили.

Ранее Телеграф писал, что в 2022 году техосмотр прошли 1 млн 340,6 тыс. человек, что на 15,8%, чем в 2021-м году. Из общего числа разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении 82,4% (1 105 104) составили разрешения для физлиц.

Техосмотр в 2022 году прошли на 15.8% меньше белорусов, чем в 2021