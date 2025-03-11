Минтранс Беларуси опубликовал карты дорог, которые планируют ремонтировать в 2025 году

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Опубликовано: 11.03.2025 13:02 , Обновлено: 11.03.2025

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси выложило на своём сайте карты-схемы участков дорог, на которых в этом году планируют проводить дорожные работы. Речь как о трассах республиканского значения, так и о местных дорогах, в том числе, соединяющих райцентры с деревнями и агрогородками.

По данным профильного ведомства, ремонтные работы в этом году запланированы практических на всех республиканских трассах (то есть те, что в классификации помечены литерой “М”).

На картах обозначены сами дороги (строящиеся или реконструируемые, а также те, на которых планируется вести капитальный или текущий ремонт) с указанием точного адреса ремонтируемых участков, точной протяжённости ремонтируемого участка, подлежащего вводу в эксплуатацию, а вот сроки проведения работ не указаны.

























[info_b]Изучить карты в высоком разрешении можно на сайте ведомства по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале февраля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №49, утвердивший Государственную инвестиционную программу на 2025 год. Средства программы направили в том числе и на реконструкцию дорожных трасс и мостов Беларуси. Мы рассказывали о сроках запланированных ремонтных работ на основных участках.

Минтранс рассказал, какие дороги и мосты в Беларуси отремонтируют в 2025-2026 годах