"Минсктранс" предупредил минчан о сбоях продажи билетов через ЕРИП

Опубликовано: 06.10.2025 08:29 , Обновлено: 06.10.2025

В "Минсктрансе" сообщили, что на протяжении понедельника, 6 октября, в работе сервиса "Минсктранс.by/ЕРИП" могут быть сбои из-за обновления программного обеспечения. В организации попросили извинения у пассажиров.

На момент написания новости сайт по адресу https://minsktrans.by/erip выдавал ошибку сервера 502.

Ранее Telegraf.news писал, что государственное предприятие «Минсктранс» объявило о начале тестирования программного обеспечения, позволяющего оплатить проезд банковской картой. Пока систему запустили лишь на одном столичном маршруте. Узнали, где и какими картами можно оплатить проезд.

Минсктранс запустил оплату проезда банковской картой. Принимают не все и только на одном маршруте