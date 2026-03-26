Минсктранс посоветовал не выбрасывать старые билеты после подорожания даже через месяц

Опубликовано: 26.03.2026 19:13 , Обновлено: 26.03.2026

В Минсктрансе сообщили, что билеты, приобретенные по старой стоимости, будут действительны еще 30 дней после 27 марта, когда вступит в силу новый тариф, поднявшийся на 15%.

Но даже спустя месяц не надо их выбрасывать. Столичный перевозчик посоветовал предъявлять старые билеты в кассы и доплачивать лишь разницу между старой и новой стоимостью.

«По истечении 30 суток [старые билеты] принимаются к зачету при приобретении билета на одну поездку по действующему тарифу в размере 1,10 руб. с доплатой разницы в киосках и кассах филиала «Служба Энергохозяйства» государственного предприятия «Минсктранс» – пояснили на предприятии.

А вот билеты на одну поездку по другим (иным) тарифам обмену и возврату не подлежат.

Напомним, что в метро заметили другую проблему. Из-за того, что пластиковые жетончики не меняют дизайн и на них не указана стоимость, многие минчане бросились их скупать в попытке сэкономить. Правда, кто-то решил и заработать, потребовав продать ему 3000 штук, видимо, в надежде сдать обратно в кассу метрополитена после 27 марта.

Минчане скупают жетоны в метро тысячами. Метрополитен в ответ предупредил