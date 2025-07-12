Минский горсовет предложил по-другому использовать пустующие платные автостоянки. А где самые забитые?

Опубликовано: 12.07.2025 12:55 , Обновлено: 12.07.2025

Представители Мингорсовета рассмотрели вопрос работы автомобильных стоянок и паркингов в Минске. В ходе мероприятия, помимо прочего, прозвучала информация о загруженности столичных автостоянок. Для тех из них, которые пользуются наименьшим спросом, предложили иной вариант использования.

По словам генерального директора ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрея Зырянова, в ведении объединения находятся 110 автостоянок на 27,6 тысяч машиномест. За последнее время количество свободных мест на них сократилось с почти 10 тысяч до 4 тысяч.

Наибольшим спросом, как сообщил руководитель объединения, пользуются стоянки в спальных районах Минска:

Сухарево ,

, Юго-Запад ,

, Малиновка .

В этих локациях 18 автостоянок полностью заполнены, на них, по словам Зырянова, наблюдаются очереди.

Что предложили сделать с пустующими стоянками?

Как заявил председатель Мингорсовета Артём Цуран, несмотря на дефицит мест в одних районах, на других стоянках свободные места имеются. Он также упомянул вопрос парковки коммерческого, в том числе грузового транспорта.

В связи с этим он озвучил решение: «Автостоянки, которые наименее востребованы среди населения, перевести под хранение коммерческого транспорта, в том числе и грузового». По этому поводу уже принят «ряд решений», сообщил Цуран.

Адреса не пользующихся спросом автостоянок пока не опубликованы.

Руководитель ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов добавил, что дополнительно ведётся и поиск дополнительных площадей для этих целей. В качестве возможных вариантов рассматриваются территории на улице Тимирязева (на месте бывшего рынка «Ждановичи»), а также на пересечении улиц Радужной и Леси Украинки.

С 14 июля в Минске станут платными ещё три парковки

Тем временем, в государственном учреждении «Парковки столицы» сообщили, что с 14 июля в Первомайском районе Минска статус платных приобретут ещё три автомобильные стоянки. Тариф на них составит 1 рубль за 1 час парковки в будние дни с 09:00 до 18:00.

Речь идёт о следующих улицах:

Берестянская ;

; Краснозвёздная ;

; Смолячкова .

Все они находятся в районе станций метро «Площадь Победы». [link href=“https://yandex.by/maps/157/minsk/?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Минск [/link][link href=“https://yandex.by/maps/157/minsk/?ll=27.586563%2C53.910423&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=16.5” style=“position: absolute; top: 14px;”] Яндекс Карты [/link] Embedded content

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, какой способ борьбы с не оплачивающими парковку водителями придумали в Минске.

Новость Телеграф

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