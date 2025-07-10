Ещё 1283 места. Аэропорт Минска объявил об открытии автостоянки, недоступной более года

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Опубликовано: 10.07.2025 20:19 , Обновлено: 11.07.2025

Национальный аэропорт «Минск» объявил, что автостоянка P3 вновь открывается для посетителей с 9:00 11 июля. Она была закрыта с апреля 2024 года на строительные работы.

Напомним, после того как парковка Р3 была«временно закрыта», работала лишь её небольшая «резервная зона».

Обновлено В аэропорту рассказали, что изменилось в параметрах стоянки: «Стоянка рассчитана на 1283 машиноместа. Здесь функционирует современная автоматизированная система контроля движения и времени хранения автотранспорта. Расчет и оплата за пользование автостоянкой осуществляется в автоматическом режиме».

До закрытия на ремонт автостоянка Р3 вмещала 1579 автомобилей.

Тарифы на ней установлены следующие:

до 4 часов — 5 рублей;

— 5 рублей; сутки — 10 рублей.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, какой способ борьбы с не оплачивающими парковку водителями придумали в Минске.

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