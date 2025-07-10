Ещё 1283 места. Аэропорт Минска объявил об открытии автостоянки, недоступной более года
Национальный аэропорт «Минск» объявил, что автостоянка P3 вновь открывается для посетителей с 9:00 11 июля. Она была закрыта с апреля 2024 года на строительные работы.
Напомним, после того как парковка Р3 была«временно закрыта», работала лишь её небольшая «резервная зона».
В аэропорту рассказали, что изменилось в параметрах стоянки: «Стоянка рассчитана на 1283 машиноместа. Здесь функционирует современная автоматизированная система контроля движения и времени хранения автотранспорта. Расчет и оплата за пользование автостоянкой осуществляется в автоматическом режиме».
До закрытия на ремонт автостоянка Р3 вмещала 1579 автомобилей.
Тарифы на ней установлены следующие:
- до 4 часов — 5 рублей;
- сутки — 10 рублей.
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