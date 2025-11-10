Минск распорядился свезти все литовские фуры в одно место. А что с водителями?

Опубликовано: 10.11.2025 08:55 , Обновлено: 10.11.2025

Министерство иностранных дел Беларуси сообщило о решении белорусских властей переместить все грузовики литовских перевозчиков на одну стоянку в приграничье. Для водителей фур, застрявших в Беларуси после закрытия границы литовскими властями, в МИД также нашлось решение.

По данным МИД Беларуси, на белорусско-литовской границе на данный момент выезда в Литву дожидаются более 1100 большегрузов литовских перевозчиков. Сейчас они сконцентрированы преимущественно на подъездных путях к пунктам пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони».

“Белорусской стороной принято решение об их перемещении в специально оборудованные места стоянки в районе пункта пропуска “Котловка” (сопредельный Лаворишкес - прим. ред)”, - заявили в МИД, аргументировав это интересами безопасности и сохранности для самих транспортных средств.

При этом белорусские власти, как особо подчеркнули в ведомстве, оставили за собой право применить в отношении литовских фур “все предусмотренные законом меры”.

Водителям же “из гуманитарных соображений” в МИД предложили покинуть территорию Беларуси “в места своего постоянного проживания” и “до принятия литовской стороной решения о полномасштабном возобновлении работы границы”.

“Готовы оказать необходимое содействие тем водителям, которые в силу тех или иных причин не могут покинуть территорию Беларуси”, - пообещало внешнеполитическое ведомство.

При этом там подчеркнули, что любые дополнительные расходы, которые вынуждены нести грузоперевозчики, отправители и получатели грузов, застрявших на белорусско-литовской границе, вызваны “исключительно необдуманными, волюнтаристскими и политизированными действиями литовских властей”.

Кстати, министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович ранее предлагал иной “эвакуационный коридор” для литовских большегрузов. Он предлагал “эвакуировать” фуры через КПП “Шальчининкай” (с белорусской стороны Бенякони). Речь шла о тех транспортных средствах, которые уже находились на территории пункта пропуска (порядка 400 фур), передало литовское издание LRT.

Ранее Telegraf.news рассказал, что сейчас власти Литвы и перевозчики называют разные цифры убытков из-за остановки работы пропускных пунктов на границе с Беларусью. Официальный Вильнюс, тем не менее, не намерен идти навстречу логистическим компаниям.

«Откуда взялся миллиард»: В Литве поспорили из-за убытков после закрытия границы с Беларусью