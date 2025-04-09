Белорусам предложили оставлять онлайн-заявки на установку зарядок электромобилей. Но есть нюанс?

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Опубликовано: 09.04.2025 08:35 , Обновлено: 09.04.2025

Во вторник, 8 апреля, предприятие "Белоруснефть" представило в Минске портал по стимулированию развития зарядной инфраструктуры. Впрочем, пока его в интернете нет. Планируется, что эта площадка позволит владельцам электрокаров оставлять заявки на установку новой зарядной станции там, где они пожелают, и следить за тем, как выполняется их "заказ", заявили в Министерстве энергетики.

О том, как, по задумке разработчиков, будет работать новый госпортал, рассказал Андрей Котик, заместитель генерального директора по строительству и общим вопросам РУП “ПО “Белоруснефть”. Именно это предприятие выступает в качестве национального оператора и отвечает за развитие сети зарядных станций в Беларуси.

По данным “Белоруснефти”, сейчас к ней подключено порядка 750 зарядных станций, а в 2025 году планируется установить ещё более 200. Речь идёт о быстрых зарядных станциях мощностью 125-175 кВт. Их размещают там, где поток электромобилей достаточно большой.

Однако, как отметил Котик, в среднесрочной перспективе в Беларуси планируется развивать и сеть медленных зарядок, которые он назвал “более комфортными для автомобилистов”. По оценке специалистов “Белоруснефти”, к 2030 году электромобили в Беларуси займут 30% рынка, для которых потребуется около 8 тыс. медленных зарядных станций, поэтому оператор и решил активнее развивать сеть таких зарядок на парковках, у торговых центров и отелей.

К этому процессу планируется привлекать в том числе и малый бизнес. Главным образом для них с 1 мая компания планирует запустить государственный портал установки зарядных станций, сообщило госагентство БЕЛТА. По словам Котика, он позволит любому владельцу кафе, гостиницы или ресторана “тремя кликами организовать установку зарядной станции вблизи месторасположения своего бизнеса”. Такая станция будет включена в общую сеть “Белоруснефти” и будет “видимой” для владельцев электромобилей, что гарантирует предпринимателю поток клиентов.

Таким образом, функционал нового госпортала должен предоставить предпринимателям простой механизм установки зарядных станций, избавив их от лишних бюрократических проволочек с получением разрешений, согласований и разработки собственного программного обеспечения, фактически, предлагая вариант установки “под ключ”.

О функционале госпортала для простых пользователей пока известно не так много, однако в Минэнерго заверили, что у владельцем электрокаров будет возможность там оставлять заявки на установку зарядной станции в желаемом месте и “отслеживать все этапы реализации проекта”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что продажи новых легковых автомобилей в Беларуси в марте 2025 года просели на 6,9% по сравнению с февралём, причём заметнее всего упал спрос на «зелёные автомобили» (электромобили и гибриды). Их доля опустилась ниже 12% от общих продаж за месяц. Такую не самую радужную статистику представила Белорусская автомобильная ассоциация (БАА). Однако в самой ассоциации «сохраняют оптимизм», а в Министерстве экономики и вовсе рисуют картины десятикратного роста электропарка к 2031 году.

В Беларуси упал спрос на электромобили и гибриды. В БАА и Минэкономики рассказали, почему всё равно «сохраняют оптимизм»